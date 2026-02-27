Racing sufre una baja durísima: Carboni se lesionó y se queda afuera por más de seis meses

El volante de Racing sufrió una lesión grave que lo marginará de las canchas por largo tiempo y encendió alertas en el club y la Selección Argentina.

La preocupación se apoderó de Racing Club tras confirmarse la seria lesión de Valentín Carboni, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El volante deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontará una recuperación que demandará más de seis meses fuera de las canchas.

El futbolista se lesionó durante un entrenamiento y, luego de los estudios médicos correspondientes, se determinó el grado del daño ligamentario. La ruptura del cruzado es una de las lesiones más complejas para un jugador profesional, ya que requiere cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado antes de volver a la competencia oficial.

image La baja representa un golpe sensible para el equipo de Avellaneda, que pierde a uno de sus mediocampistas con mayor proyección y capacidad de desequilibrio. Además, la situación también genera preocupación en el entorno de la Selección Argentina, donde Carboni aparecía como una alternativa a futuro. Pero es un hecho que no podrá estar en la lista del próximo Mundial 2026.

Con la baja confirmada del zurdo de 20 años, en el seleccionado que buscará el bicampeonato del mundo ya suman dos futbolistas que no podrán llevar a la competencia, dado a que Juan Foyth está recuperándose de la ruptura del tendón de Aquiles, lesión de la que ya fue operado y tendrá un lapso de entre 4 y 9 meses sin actividad.

image Juan Foyth sigue recuperándose de su lesión. Gentileza Racing puede sumar un jugador por la lesión de Carboni A raíz de la lesión que sufrió Valentín Carboni, los directivos de Racing tienen la posibilidad de incorporar un refuerzo. Para ello, deberán hacer una solicitud en AFA que le dará un plazo de 10 días desde que se haya recibido una respuesta favorable de la misma para concretar la inscripción de ese nuevo jugador en caso de querer hacer uso de esa opción.