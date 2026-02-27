27 de febrero de 2026 - 17:23

10.000 entradas a 100.000 pesos: Lanús y Boca se jugará con visitantes en La Fortaleza

Tras la consagración en la Recopa Sudamericana, Lanús confirmó la presencia de visitantes en su estadio para recibir a Boca por la fecha postergada.

Boca podrá llevar hinchas en el partido contra Lanús.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, confirmó que el encuentro entre el Granate y Boca Juniors del próximo miércoles 4 de marzo por la séptima fecha del Liga Profesional de Fútbol contará con público visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez, tras obtener el visto bueno de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte.

La intención del club es poner a la venta alrededor de 10 000 localidades para los simpatizantes xeneizes, cada una a un precio aproximado de 100 000 pesos, cifra que generó reacciones por lo elevado del costo. Russo explicó que se trata de una oportunidad para recaudar fondos necesarios para sostener el plantel y el proyecto deportivo del equipo, que viene de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Maracaná.

jose-canale-celebra-tras-anotar-el-segundo-gol-de-6FYALEWGDREOXEE4ZLC6FQ5IUY
Todo Lanús festejando el segundo gol del partido que le dió el título ante Flamengo.

Esto fue confirmado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) a través del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado: “Se informa que el encuentro entre el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Boca Juniors el próximo miércoles 4 de marzo por la Fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol, se jugará con presencia de público visitante en el Estadio Néstor Díaz Pérez".

Esta será una de las oportunidades más destacadas del año para ver público visitante en el fútbol argentino, una medida que no es habitual en el torneo local.

79727add1263ef9668c3a65ca536ef24dde8d536
El delantero le dió el título a Lanús.

La palabra del presidente de Lanús, Nicolás Russo

Sobre la presencia de hinchas visitantes en el estadio Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús, manifestó: “Si se aprueba en comisión directiva, habrá un sector preferencial para Boca con 10 mil entradas a 100 mil pesos cada una. Lo tenemos hablado y bastante avanzado con la Seguridad y AFA.

La cancha de Lanús es segura, estamos acostumbrados a jugar con cancha llena y en este caso se da un marco especial. Si bien primero jugamos contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, los jugadores se mostrarán públicamente por primera vez en cancha de Lanús (después de ganar la Recopa Sudamericana) contra Boca. Esto es muy profesional y necesitamos recaudar”.

