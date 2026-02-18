Brutal video: dos motochorros golpearon y ahorcaron a una mujer frente a sus tres hijos para robarle el auto

La inseguridad continúa alertando a los vecinos de la provincia de Buenos Aires . En esta ocasión, una mujer fue brutalmente atacada por dos motochorros cuando estaba por subir a su camioneta en Lanús . El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad .

Según se observa en las imágenes viralizadas, la víctima identificada como Marita fue golpeada y ahorcada frente a su hijo de 7 años, mientras otros dos menores permanecían dentro del vehículo. El intento de robo terminó frustrado gracias a la intervención de obreros que trabajaban en la zona.

El dramático episodio se desató cuando los delincuentes la abordaron para llevarse la camioneta. En medio de la desesperación, la mujer comenzó a gritar que “sus hijos estaban en el interior”.

“En el auto estaban mis nenes, de 13, 10 y 7 años. Los ladrones me empezaron a pedir que yo me suba a la camioneta y yo atiné a llevarlos al centro de la calle, justamente para que no les hagan nada a mis hijos”, relató la víctima en diálogo con Mediodía Noticias.

En medio del ataque, uno de los chicos logró salir y empezó a pedir ayuda con gritos y señas desesperadas. Fue entonces cuando los asaltantes tiraron a la mujer al suelo y comenzaron a ahorcarla. “Mi intención siempre estuvo puesta en no entregar las llaves del auto” , explicó.

“Sabía que si se robaban la camioneta, también se llevaban a mis hijos”, confesó.

La reacción del niño alertó a los albañiles que trabajaban en una construcción cercana. Los hombres comenzaron a arrojar ladrillos contra los delincuentes para ahuyentarlos.

“Sin dudas lo que hizo mi nene y el accionar por parte de los trabajadores fue lo que salvó la situación. Cuando comienzan a caer los elementos que tiraron, yo agarré un ladrillo y amenacé a uno de los ladrones con pegarle. Ahí fue donde finalmente huyeron”, explicó.

Contra Axel Kicillof: “Vivimos con miedo”

Tras el violento asalto, la mujer sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, especialmente marcas en el cuello producto de la estrangulación.

“En el barrio no se ve ni un policía. Cada tanto pasa una patrulla, yo hice la denuncia, pero no alcanza. Uno tiene que estar constantemente acostumbrándose a vivir con miedo”, cuestionó. La víctima pidió “criar a sus hijos en paz”, porque es un derecho.

”Si yo vivo asustada, imaginate mis hijos que vieron cómo casi matan a su mamá”, concluyó.