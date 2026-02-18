18 de febrero de 2026 - 08:50

La pesadilla de un chofer de app de viajes: "pasajeros" le robaron todo y lo bajaron en un descampado de Maipú

Los ladrones, que se hicieron pasar por unos inocentes pasajeros, lo amenazaron con un arma y lo asaltaron. Hasta los botines le sustrajeron.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado durante la madrugada del miércoles en el departamento de Maipú.

Fuentes policiales señalaron que el episodio delictivo sucedió alrededor de la 1 en la vía pública, en la intersección de calles Ruiz y Tropero Sosa.

El conductor de 35 años, al mando de un automóvil Fiat Cronos, empezó un viaje solicitado desde esa esquina. Al llegar, fue abordado por varios sujetos que le pidieron ser trasladados hasta el barrio 22 de Octubre.

Durante el trayecto, los individuos lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una remera, un teléfono celular marca Samsung A16, una mochila con un par de botines negros, una billetera con documentación y 60.000 pesos en efectivo.

Posteriormente, los delincuentes obligaron a la víctima a conducir hasta un descampado. Allí, el chofer descendió del vehículo y logró escapar para pedir ayuda a vecinos de la zona.

Intervino en el caso la Oficina Fiscal de la Jurisdicción.

