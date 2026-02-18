18 de febrero de 2026 - 19:06

Impactante choque en Maipú: un conductor sufrió graves heridas al estrellarse contra un árbol

El conductor, de 48 años, perdió el dominio de su vehículo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento siniestro vial se produjo esta tarde en el departamento de Maipú, donde un conductor resultó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado luego de impactar contra un árbol.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas de este miércoles, cuando un automóvil Fiat Duna circulaba por la calle Zanichelli al 800 y por razones que aún se intentan establecer, el conductor, identificado como Q.M.A., de 48 años, perdió el control del rodado mientras se desplazaba en dirección oeste a este.

La fuerza del impacto frontal contra el árbol, situado en el frente de una vivienda, provocó lesiones de gravedad en el automovilista. En el lugar se hizo presente personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticaron al hombre con politraumatismo grave.

Debido a la complejidad de su cuadro clínico, el herido fue trasladado de inmediato al Hospital Central para recibir atención especializada. Las autoridades informaron que no se le pudo realizar el dosaje de alcohol en el momento del siniestro debido a la urgencia y gravedad de su estado de salud.

