14 de febrero de 2026 - 13:29

Trágico accidente en la Ruta 2: un joven de 20 años perdió el control y murió al chocar de frente contra una camioneta

El choque ocurrió en el kilómetro 191, cuando la víctima viajaba a Mar del Plata por el inicio del fin de semana largo. Otras dos personas resultaron heridas

Un joven de 20 años murió en un terrible accidente luego de perder el control de su vehículo. 

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el inicio del fin de semana largo por los feriados de Carnaval, un trágico accidente tuvo lugar este sábado en la Ruta 2 y dejó como saldo una víctima fatal y dos personas heridas.

El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Castelli, en el kilómetro 191 sentido a Mar del Plata. El hecho se produjo cuando un joven de 20 años, identificado como Sebastián Traverso, que conducía una Ford Eco Sport perdió el control del vehículo.

Por causas que aún son investigadas, el rodado cruzó el cantero central que divide la autovía e impactó de frente contra una Toyota Hilux en la que viajaban dos personas.

En la camioneta Toyota viajaban Pablo Cortés (55) y Andrea Agariz (47), quienes se dirigían hacia la costa bonaerense, según información de NA, e. Tras el violento impacto, los tres involucrados fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de Castelli.

El conductor del vehículo murió

Al arribar en el centro de salud, los profesionales médicos constataron el fallecimiento del joven de 20 años debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, los ocupantes de la Hilux se encuentran bajo asistencia médica ya que presentaron lesiones de distinta consideración.

En el ligar trabajaron Bomberos Voluntarios de Castelli, ambulancias del hospital local y personal de la empresa concesionaria AUBASA, quienes realizaron las tareas de remoción de los vehículos. Debido a las tareas de peritaje, la calzada permaneció reducida durante varias horas, generando demoras en el flujo turístico.

El hecho fue caratulado como “homicidio culposo” y la investigación quedó en manos de la fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa.

