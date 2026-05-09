Insólito accidente en el mar: chocó contra una ballena mientras manejaba una moto acuática

Un insólito accidente ocurrió en las costas de Canadá cuando un hombre que realizaba una navegación recreativa en moto acuática chocó accidentalmente contra una ballena gris que emergió de manera repentina cerca de la superficie . El episodio sucedió frente a Vancouver y toda la secuencia quedó registrada por un turista que se encontraba a bordo de un velero en la zona.

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El incidente ocurrió en aguas cercanas a Siwash Rock, dentro del área de Stanley Park. Según informaron autoridades locales, el conductor no logró advertir la presencia del cetáceo antes del impacto y terminó despedido varios metros por el aire tras perder el control de la moto de agua.

En las imágenes difundidas del accidente se observa cómo el hombre avanzaba sobre el agua a velocidad moderada mientras realizaba un recorrido recreativo. Segundos después, una ballena gris emergió abruptamente frente a la moto acuática y provocó una colisión imposible de evitar.

Producto del impacto, el conductor salió despedido aproximadamente diez metros antes de caer violentamente al agua . La moto acuática también perdió completamente la estabilidad tras el choque.

El testigo que grabó la escena se encontraba navegando en un velero cercano y logró captar todo el episodio desde el mar.

Embed - Jet Ski operator crashes into whale near Vancouver's Stanley Park, sparking outrage

“Nunca vi a la ballena”, aseguró el conductor

Luego del accidente, el hombre explicó que desconocía que hubiera actividad de ballenas en esa zona costera y sostuvo que nunca llegó a ver al animal antes del choque.

“No tenía ni idea de que hubiera actividad de ballenas. Nunca la vi, fue algo totalmente inesperado. Ni siquiera vi el golpe”, declaró tras ser rescatado.

Las autoridades indicaron que el conductor sufrió lesiones producto de la caída, aunque aclararon que se encuentra fuera de peligro.

El operativo de rescate y el estado de la ballena

Tras el accidente intervino el Royal Canadian Marine Search and Rescue, que se desplazó rápidamente hasta el lugar para asistir al hombre y brindarle primeros auxilios. Posteriormente, el accidentado fue trasladado a una clínica local donde quedó bajo observación médica.

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Las autoridades canadienses también confirmaron que la ballena gris no sufrió heridas visibles tras la colisión. Según informaron desde Vancouver, el animal continuó siendo visto en la zona costera durante las horas posteriores al incidente.

“Veinticuatro horas más tarde continuaba rondando la zona costera así que creemos que se encuentra en buen estado”, señalaron voceros locales.

La advertencia de las autoridades canadienses

Después del episodio, representantes del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá recordaron las recomendaciones oficiales para embarcaciones y motos acuáticas cuando existen mamíferos marinos cerca de la costa.