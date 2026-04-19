Fatal accidente en el rally de Córdoba: murió un espectador y se canceló la carrera

Un trágico accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador. El hecho obligó a la suspensión total de la competencia , en un caso que generó conmoción y reavivó el debate sobre la seguridad en este tipo de eventos.

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El episodio ocurrió en el tramo especial Giulio Cesare , en la zona de Mina Clavero , cuando un vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino , impactando en un sector donde se encontraba el público.

CORDOBA: EL RALLY SE COBRÒ UN VICTIMA Atencion imagenes sensibles Rally Sudamericano: un espectador murió tras ser embestido por un vehículo en competencia El hecho ocurrió durante un tramo del evento. Otra persona resultó herida y fue asistida. La competencia fue suspendida pic.twitter.com/LZqk1hql5z

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas . Una de ellas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba capital , sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además, una mujer presentó una fractura de tobillo , mientras que otra persona sufrió lesiones menores . En tanto, los pilotos del vehículo resultaron ilesos , según informaron fuentes de la organización.

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la intervención de personal médico y policial presente en el lugar.

Embed Fuerte accidente en el Rally de Córdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automóvil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio Césare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh — Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026

Suspensión e investigación

Luego del accidente, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia, mientras se llevan adelante las investigaciones para determinar las causas del despiste.

A través de un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se está brindando asistencia a la familia de la víctima.

El episodio volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en el rally, especialmente por la cercanía del público a los tramos, uno de los factores de mayor riesgo en este tipo de competencias.