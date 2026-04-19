19 de abril de 2026 - 15:24

Fatal accidente en el rally de Córdoba: murió un espectador y se canceló la carrera

Un vehículo se despistó en un tramo de Mina Clavero, impactó contra el público y provocó la muerte de un joven de 25 años.

Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia.

Rally en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un trágico accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador. El hecho obligó a la suspensión total de la competencia, en un caso que generó conmoción y reavivó el debate sobre la seguridad en este tipo de eventos.

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El episodio ocurrió en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, cuando un vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en un sector donde se encontraba el público.

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Cómo fue el accidente

Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas. Una de ellas, un joven de 25 años oriundo de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además, una mujer presentó una fractura de tobillo, mientras que otra persona sufrió lesiones menores. En tanto, los pilotos del vehículo resultaron ilesos, según informaron fuentes de la organización.

Tras el hecho, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la intervención de personal médico y policial presente en el lugar.

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Suspensión e investigación

Luego del accidente, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia, mientras se llevan adelante las investigaciones para determinar las causas del despiste.

A través de un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y aseguró que se está brindando asistencia a la familia de la víctima.

El episodio volvió a poner en foco las condiciones de seguridad en el rally, especialmente por la cercanía del público a los tramos, uno de los factores de mayor riesgo en este tipo de competencias.

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