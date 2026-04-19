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Boca venció a River en el Monumental con gol de Paredes y se metió en los play offs

En un cierre vibrante, Boca con un gol de penal convertido de Leandro Paredes, el Xeneize superó al Millonario en el Superclásico, de la Liga Profesional.

En el Monumental el Millonario y el Xeneize animan un nuevo superclásico por la Liga Profesional.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El encuentro tuvo un cierre vibrante, con River buscando el empate y Boca defendiendo con uñas y dientes la ventaja de 1-0. El gol del Xeneize lo convirtió Leandro Paredes de penal a los 48 minutos del primer tiempo.

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Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos mostrando un sólido rendimiento. Gracias a estos buenos resultados, pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador que lo ponen en los puestos de vanguardia.

En lo deportivo, el DT se lamenta por la baja a largo plazo del arquero Agustín Marchesín. Una durísima lesión ligamentaria lo alejará durante 6 meses de los terrenos, por lo que Leandro Brey será el titular en el Monumental.

Las formaciones de River - Boca:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Minuto a minuto y estadísticas de River - Boca:

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