Boca venció a River en el Monumental con gol de Paredes y se metió en los play offs

Boca venció a River en el Monumental y se quedó con el superclásico en un duelo correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El encuentro tuvo un cierre vibrante, con River buscando el empate y Boc a defendiendo con uñas y dientes la ventaja de 1-0. El gol del Xeneize lo convirtió Leandro Paredes de penal a los 48 minutos del primer tiempo.

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QUE LLEGUE EL DOMINGOOOO pic.twitter.com/Gk69yvWgW3 — La Página Millonaria (@RiverLPM) April 19, 2026

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Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos mostrando un sólido rendimiento. Gracias a estos buenos resultados, pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador que lo ponen en los puestos de vanguardia.

En lo deportivo, el DT se lamenta por la baja a largo plazo del arquero Agustín Marchesín. Una durísima lesión ligamentaria lo alejará durante 6 meses de los terrenos, por lo que Leandro Brey será el titular en el Monumental.

Las formaciones de River - Boca:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

Minuto a minuto y estadísticas de River - Boca: