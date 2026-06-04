De Núñez a Mendoza: así será el reparto de los millones de la FIFA entre los clubes del fútbol argentino

Un total de 19 futbolistas del plano local defenderán a cinco selecciones distintas en el Mundial 2026, lo que garantiza una inyección de divisas para diez equipos argentinos.

FIFA pagará 11.000 dólares diarios a los clubes argentinos: la lista de los 19 jugadores en el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó que compensará a los clubes de la Liga Profesional con 11.000 dólares diarios por cada jugador cedido. En total, son 19 los futbolistas que parten desde Argentina para representar a diversas delegaciones en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

Esta medida busca compensar a las instituciones por liberar a sus activos durante la preparación y la competencia oficial. El canon se paga por cada jornada que el deportista permanezca afectado a su selección, lo que significa que los ingresos de los clubes aumentarán a medida que sus jugadores avancen de ronda en el certamen.

El club que lidera los ingresos y el aporte de Mendoza River Plate se consolidó como la institución con mayor beneficio económico al ceder a siete futbolistas repartidos en cinco combinados nacionales, lo que le reportará un ingreso fijo de 77.000 dólares por día. Entre sus convocados destacan Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi para Argentina, además de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, y el juvenil Kendry Páez en Ecuador.

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En un segundo escalón figuran Independiente y Huracán, que percibirán 22.000 dólares diarios por dos representantes cada uno. El club de Avellaneda suma a Santiago Arias en Colombia y Gabriel Ávalos en Paraguay, mientras que el equipo de Parque Patricios aporta a Hernán Galíndez y Jordy Caicedo para Ecuador. Boca Juniors recibirá 11.000 dólares por jornada gracias a la presencia de Leandro Paredes en el equipo de Lionel Scaloni.