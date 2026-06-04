De Núñez a Mendoza: así será el reparto de los millones de la FIFA entre los clubes del fútbol argentino

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó que compensará a los clubes de la Liga Profesional con 11.000 dólares diarios por cada jugador cedido. En total, son 19 los futbolistas que parten desde Argentina para representar a diversas delegaciones en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.
Esta medida busca compensar a las instituciones por liberar a sus activos durante la preparación y la competencia oficial. El canon se paga por cada jornada que el deportista permanezca afectado a su selección, lo que significa que los ingresos de los clubes aumentarán a medida que sus jugadores avancen de ronda en el certamen.
El club que lidera los ingresos y el aporte de Mendoza
River Plate se consolidó como la institución con mayor beneficio económico al ceder a siete futbolistas repartidos en cinco combinados nacionales, lo que le reportará un ingreso fijo de 77.000 dólares por día. Entre sus convocados destacan Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi para Argentina, además de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, y el juvenil Kendry Páez en Ecuador.
Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre"
Nicolás Otamendi se mostró alegre por firmar con River: "Lo soñé siempre"
En un segundo escalón figuran Independiente y Huracán, que percibirán 22.000 dólares diarios por dos representantes cada uno. El club de Avellaneda suma a Santiago Arias en Colombia y Gabriel Ávalos en Paraguay, mientras que el equipo de Parque Patricios aporta a Hernán Galíndez y Jordy Caicedo para Ecuador. Boca Juniors recibirá 11.000 dólares por jornada gracias a la presencia de Leandro Paredes en el equipo de Lionel Scaloni.
Para Mendoza, la novedad es la inclusión de Independiente Rivadavia en el mapa de ingresos de la FIFA. El club recibirá 11.000 dólares diarios por la permanencia del delantero Alex Arce en la Selección de Paraguay. Con idéntico beneficio por un solo jugador se encuentran Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Lanús, Vélez y Rosario Central, cubriendo delegaciones de Uruguay, Colombia y Paraguay.
DLA - 2026-06-01T133211.685
Sonríe la Lepra: Alex Arce va al Mundial 2026 con Paraguay.
Este sistema de pagos se mantendrá vigente hasta que finalice la estadía de cada jugador en el Mundial. Los ingresos fijos diarios representan una oportunidad estratégica para las finanzas de los clubes locales, que ven en sus jugadores internacionales una fuente directa de recursos genuinos durante el receso de la Liga Profesional.
Los jugadores del fútbol argentino que van al Mundial 2026
- River Plate: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (Argentina), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Kendry Páez (Ecuador), Matías Viña (Uruguay) y Matías Galarza Fonda (Paraguay)
- Independiente: Santiago Arias (Colombia) y Gabriel Ávalos (Paraguay)
- Huracán: Hernán Galíndez y Jordy Caicedo (Ecuador)
- Boca Juniors: Leandro Paredes (Argentina)
- Vélez Sarsfield: Álvaro Montero (Colombia)
- Rosario Central: Jaminton Campaz (Colombia)
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera (Uruguay)
- San Lorenzo: Orlando Gil (Paraguay)
- Lanús: José Canale (Paraguay)
- Talleres de Córdoba: Alejandro Maidana (Paraguay)
- Independiente Rivadavia: Alex Arce (Paraguay)