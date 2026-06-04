Es matemático, predijo los títulos de Alemania, Francia y Argentina y reveló quién ganará el Mundial 2026

La ciencia se mete en la cancha para anticipar quién levantará el trofeo en el Mundial 2026 . Joachim Klement , un matemático alemán con un historial perfecto desde 2014, finalizó su análisis basado en variables socioeconómicas y climáticas. Su pronóstico augura un desenlace inesperado para las potencias sudamericanas en Norteamérica.

Scaloni se reunió con los hinchas que pedaleaban desde hace 300 días para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

El modelo de Klement no está basado únicamente en el rendimiento de los jugadores estrella o los esquemas tácticos tradicionales del campo de juego. Este asesor de inversiones alemán utiliza el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el tamaño de la población y el ranking FIFA como los pilares fundamentales de su algoritmo matemático. Además, añade una variable inusual: la temperatura promedio anual del país, situando el punto ideal para jugar al fútbol en los 14 grados centígrados.

GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Lionel Messi de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

GR7042. LUSAIL (CATAR), 18/12/2022.- Lionel Messi de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail (Catar). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Tras acertar los títulos de Alemania, Francia y la Selección Argentina, Klement asegura que el próximo campeón será Países Bajos . El matemático sostiene que los neerlandeses representan actualmente la nación futbolística más fuerte entre todas aquellas que aún no han ganado el torneo oficial de la FIFA. Según su cálculo, este seleccionado vencería a España en semifinales y luego derrotaría a Portugal en la gran final.

Para los hinchas argentinos, el pronóstico no es del todo alentador en la búsqueda del bicampeonato. La Scaloneta alcanzaría los cuartos de final tras eliminar a Uruguay en una instancia previa, pero caería derrotada finalmente frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el golpe más duro de la competencia lo recibiría Brasil. Según el modelo, el equipo brasileño quedaría eliminado sorpresivamente en dieciseisavos de final a manos de Japón.

El científico justifica la caída de Brasil citando el gran presente del seleccionado japonés, que llega aceitado, con victorias de peso ante potencias como Alemania, Inglaterra y Escocia en el último tiempo. En el resto de los cruces que involucran a la región, Colombia perdería ante Croacia y Ecuador no lograría superar a Senegal, dejando a las semifinales en manos de un podio puramente europeo.

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Cuál es el grado de acierto de este modelo matemático

A pesar de su infalibilidad reciente desde el año 2014, Klement mantiene los pies sobre la tierra respecto a sus resultados. Explica que sus variables socioeconómicas solo logran definir el 55% del éxito de un equipo durante el mes de competencia. El 45% restante queda librado puramente al factor de la suerte, lo que convierte a cualquier predicción deportiva en un ejercicio similar a jugar a la lotería.