3 de junio de 2026 - 13:43

Ni Francia ni Portugal: una supercomputadora predijo al campeón del Mundial 2026 y las chances de Argentina

El modelo de Opta Analysts determinó las probabilidades exactas de cada selección para la cita de 2026, revelando datos inesperados sobre los favoritos.

Una supercomputadora simuló 10.000 Mundiales y reveló quién sería campeón del Mundial 2026: Argentina, Francia, España e Inglaterra están entre los primeros puestos.

Una supercomputadora simuló 10.000 Mundiales y reveló quién sería campeón del Mundial 2026: Argentina, Francia, España e Inglaterra están entre los primeros puestos.

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Por Francisco Moreno

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 se encuentra en pleno punto de ebullición y la tecnología se adelantó al pitazo inicial. A través de un complejo sistema de simulaciones, se procesaron miles de escenarios posibles para determinar qué equipo tiene más posibilidades de levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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El sistema utilizado por Opta Analysts no se basa en pálpitos, sino en la ejecución de 10.000 escenarios de simulación que cruzan datos de rendimiento y antecedentes recientes. Este método ya demostró su eficacia al señalar al Chelsea como el rival a vencer en el Mundial de Clubes 2025, aunque la propia empresa reconoce márgenes de error tras fallar en la última Premier League.

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A pocos días de la inauguración, los resultados de este análisis generó revuelo al desplazar a potencias históricas de sus lugares habituales. Las cifras finales no solo consideran el talento individual de las plantillas, sino que proyectan el camino más probable de cada nación hasta la gran final en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El nuevo orden de los candidatos según la estadística

España encabeza la lista de favoritos con un 16,1% de probabilidades de consagrarse, seguida de cerca por Francia con un 13% e Inglaterra con un 11,2%. Sorprendentemente, la Selección argentina, defensora del título, se ubica en el cuarto puesto con un 10,4%. A pesar de no liderar el ranking, la Albiceleste mantiene proyecciones sólidas: tiene un 45% de chances de llegar a cuartos y un 18% de jugar la final.

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El informe también destaca la caída de Brasil, que figura en el sexto lugar con apenas un 6,6% de posibilidades, quedando incluso por debajo de Portugal. Uno de los datos más disruptivos es que en el 35,9% de las simulaciones el ganador es un seleccionado que nunca ganó el torneo, lo que abre la puerta a un hecho histórico sin precedentes en el fútbol moderno.

En este escenario de renovación, Noruega aparece en el top 10 con un 3,5% de probabilidades, superando a históricos como Uruguay, Croacia o Bélgica. Argentina debutará en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania con la misión de desafiar estos números. Hasta el momento, solo ocho países han logrado la gloria máxima, pero la supercomputadora sugiere que el dominio de las potencias tradicionales podría estar bajo amenaza.

SELECCIÓN ARGENTINA
Seg&uacute;n los datos de Opta, Argentina quedar&iacute;a cuarto en el Mundial 2026.

Según los datos de Opta, Argentina quedaría cuarto en el Mundial 2026.

El análisis de Opta sirve como una hoja de ruta para entender las jerarquías actuales y el 19 de julio será la fecha definitiva para comprobar si la lógica de los datos se impone al azar del campo de juego.

La predicción de Opta para el Mundial 2026

  1. España (16.1%)
  2. Francia (13%)
  3. Inglaterra (11.2%)
  4. Argentina (10.4%)
  5. Portugal (7%)
  6. Brasil (6.6%)
  7. Alemania (5.1%)
  8. Países Bajos (3.6%)
  9. Noruega (3.5%)
  10. Bélgica (2.4%)
  11. Colombia (2.1%)
  12. Marruecos (1.9%)
  13. Uruguay (1.7%)
  14. Suiza (1.7%)
  15. Croacia (1.6%)
  16. Ecuador (1.4%)
  17. Japón (1.2%)
  18. Estados Unidos (1.2%)
  19. Senegal (1%)
  20. México (1%)

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