La policía lo interceptó a la altura de la intersección con Lamadrid en Maipú.

Detuvieron a un conductor alcoholizado que circulaba haciendo zigzag por el Acceso Este.

Un hombre de 39 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Maipú luego de ser sorprendido conduciendo de manera peligrosa por el Acceso Este y presentar más del doble del límite permitido de alcohol en sangre.

El procedimiento se realizó alrededor de las 6.25 en la zona del Acceso Este y Lamadrid.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de Policía Vial detectaron un vehículo Chevrolet Vectra que circulaba realizando maniobras peligrosas y zigzagueando por el Acceso Este en dirección hacia el este.

Ante esta situación, los uniformados interceptaron el rodado y procedieron a identificar a su conductor, un hombre identificado como A. O., de 39 años.

Posteriormente, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.