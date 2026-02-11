11 de febrero de 2026 - 22:15

Un colectivo atropelló y mató una nena de 4 años: el video del accidente quedó en análisis

El micro enganchó su vestido, la nena cayó debajo del vehículo y fue aplastada por la rueda trasera.

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en La Matanza.

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en La Matanza.

Foto:

Captura video Primer Plano
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El conductor fue detenido mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El video del accidente será clave para despejar todo tipo de duda.

Leé además

Violencia en Flores: un chofer de colectivo peleó con un pasajero y el micro avanzó sin control.

Un colectivo circuló sin conductor en Flores tras una pelea entre chofer y pasajero

Por Redacción Sociedad
Pelea en un colectivo fuera de control.

Intensa pelea en un colectivo fuera de control: el chofer se agarró a piñas con un pasajero en pleno viaje

Por Redacción Policiales

Video: así fue el accidente

El episodio se produjo en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias del partido bonaerense y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el chofer dobló a la izquierda y embistió a la niña, que cruzaba la calle junto a su familia.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la rueda delantera del colectivo enganchó la ropa de la niña, lo que provocó que cayera debajo del vehículo. Luego fue aplastada por los neumáticos traseros. Sus familias comenzaron a gritar para advertir al conductor, pero el desenlace fue inmediato.

Según informó Primer Plano Online, la nena falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas al quedar atrapada bajo el interno 130.

Embed

Cómo sigue la investigación

El hecho ocurrió en una esquina con semáforo, por lo que los investigadores intentan determinar en qué estado se encontraba la señal lumínica para el colectivo al momento del impacto. Ese elemento podría resultar clave para establecer responsabilidades.

La causa quedó a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° de La Matanza, quien solicitó la detención inmediata del conductor. El hombre está imputado por homicidio culposo por conducción imprudente.

El juez de Garantías N° 3 Departamental, Rubén Ochipinti, avaló la medida mientras avanza el caso. Ahora se busca establecer si el chofer circulaba distraído o si no advirtió que la familia estaba cruzando la calle.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Operativo con drones permitió frenar faena ilegal de caballos en Guaymallén.

Operativo con drones frenó una faena ilegal de caballos en Guaymallén: más de 1.800 kilos de carne incautada

Por Redacción Policiales
Policía de Santa Fe en plena protesta.

En Santa Fe, Pullaro confirmó un aumento de sueldo y personal de la Policía levantó la protesta

Por Redacción Policiales
Lo detuvieron mientras intentaba abrir un auto con pedido de secuestro en Maipú. 

Intentaba forzar la cerradura de un auto con pedido de secuestro y fue detenido en Maipú

Por Redacción Policiales
Tensión en el Congreso. Policía y manifestantes de izquierda enfrentados.

Graves incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: manifestantes arrojaron bombas molotov

Por Redacción Policiales