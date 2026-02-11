Un colectivo atropelló y mató una nena de 4 años: el video del accidente quedó en análisis

El micro enganchó su vestido, la nena cayó debajo del vehículo y fue aplastada por la rueda trasera.

Un colectivero atropelló y mató a una nena de 4 años en La Matanza.

Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El conductor fue detenido mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El video del accidente será clave para despejar todo tipo de duda.

Video: así fue el accidente El episodio se produjo en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias del partido bonaerense y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el chofer dobló a la izquierda y embistió a la niña, que cruzaba la calle junto a su familia.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la rueda delantera del colectivo enganchó la ropa de la niña, lo que provocó que cayera debajo del vehículo. Luego fue aplastada por los neumáticos traseros. Sus familias comenzaron a gritar para advertir al conductor, pero el desenlace fue inmediato.

Según informó Primer Plano Online, la nena falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas al quedar atrapada bajo el interno 130.

Embed IMÁGENES SENSIBLES Un colectivero de la empresa Almafuerte fue detenido tras atropellar y matar a nena de 4 años en Lomas del Miradorhttps://t.co/gfleyCkwAF pic.twitter.com/M6qq2U7D1F — Primer Plano (@primerplanotv) February 11, 2026 Cómo sigue la investigación El hecho ocurrió en una esquina con semáforo, por lo que los investigadores intentan determinar en qué estado se encontraba la señal lumínica para el colectivo al momento del impacto. Ese elemento podría resultar clave para establecer responsabilidades.