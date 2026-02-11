Un colectivo atropelló y mató una nena de 4 años: el video del accidente quedó en análisis

Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El conductor fue detenido mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El video del accidente será clave para despejar todo tipo de duda.
Video: así fue el accidente
El episodio se produjo en la esquina de Díaz Vélez y Hernandarias del partido bonaerense y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según se observa en las imágenes, el chofer dobló a la izquierda y embistió a la niña, que cruzaba la calle junto a su familia.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, la rueda delantera del colectivo enganchó la ropa de la niña, lo que provocó que cayera debajo del vehículo. Luego fue aplastada por los neumáticos traseros. Sus familias comenzaron a gritar para advertir al conductor, pero el desenlace fue inmediato.
Según informó Primer Plano Online, la nena falleció en el acto como consecuencia de las graves lesiones sufridas al quedar atrapada bajo el interno 130.
Cómo sigue la investigación
El hecho ocurrió en una esquina con semáforo, por lo que los investigadores intentan determinar en qué estado se encontraba la señal lumínica para el colectivo al momento del impacto. Ese elemento podría resultar clave para establecer responsabilidades.
La causa quedó a cargo de la fiscal Alejandra Núñez, titular de la UFI N° de La Matanza, quien solicitó la detención inmediata del conductor. El hombre está imputado por homicidio culposo por conducción imprudente.
El juez de Garantías N° 3 Departamental, Rubén Ochipinti, avaló la medida mientras avanza el caso. Ahora se busca establecer si el chofer circulaba distraído o si no advirtió que la familia estaba cruzando la calle.