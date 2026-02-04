Intensa pelea en un colectivo fuera de control: el chofer se agarró a piñas con un pasajero en pleno viaje

El hecho quedó registrado en video. Ambos fueron imputados; el colectivero por lesiones, mientras que el pasajero por amenazas.

Una discusión dentro de un colectivo en Ciudad de Buenos Aires escaló a una feroz pelea entre el chofer y un pasajero mientras la unidad circulaba por el barrio de Flores, en un episodio que pudo haber tenido consecuencias graves. El hecho quedó registrado en video gracias a una cámara del vehículo.

Video: la pelea entre el colectivero y el pasajero Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 26 de enero en la intersección de la avenida Rivadavia y Nazca, pero recién se conoció públicamente en las últimas horas. Durante el trayecto, el conductor y un usuario comenzaron a enfrentarse en pleno viaje.

El pasajero, que según indicaron se encontraría en presunto estado de ebriedad, denunció haber sido agredido por el colectivero. En contrapartida, el chofer sostuvo que actuó en defensa propia ante supuestos amedrentamientos y disturbios previos generados dentro de la unidad.

Embed CHOFER DE COLECTIVO A LAS PIÑAS CON PASAJERO EN PLENO VIAJE

- Fue en una unidad de la línea 113 pic.twitter.com/CORCaNIK5L — Vía Szeta (@mauroszeta) February 4, 2026 La gresca pudo haber derivado en una tragedia, a raíz que el interno de la línea 113 permaneció en marcha. Sin embargo, afortunadamente no hubo víctimas fatales ni heridos registrados.