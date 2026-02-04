4 de febrero de 2026 - 11:11

Imputaron a una empleada del Registro Civil que se hizo transferir $90 mil a su cuenta por un "sellado de matrimonio"

La empleada de la provincia de Neuquén es investigada por presuntos cobros indebidos y la confección de actas irregulares, hechos que habrían provocado perjuicios tanto a un matrimonio como al Estado provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron la situación como grave.

image
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén es investigada por presuntos cobros indebidos y la confección de actas irregulares, hechos que habrían provocado perjuicios tanto a un matrimonio como al Estado provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron la situación como grave.

Leé además

Chocaron dos móviles en medio de una frenética persecución

Chocaron dos móviles en medio de una frenética persecución: cuatro policías heridos y un auto robado secuestrado

Por Redacción Policiales
Un hombre de 24 años fue detenido este miércoles por la noche luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en Las Heras.

Lo descubrieron "paseando" por los techos, intentó escapar y lo atraparon con un botín "fresquito"

Por Redacción Policiales

Durante una audiencia realizada el martes, el asistente letrado Facundo Bernat reformuló los cargos contra la funcionaria, acusada de haber cobrado de manera ilegal una suma de dinero para la realización de un casamiento y de haber consignado datos falsos en el acta matrimonial.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, se mantuvieron los hechos y los delitos originalmente imputados, aunque la acusación fue modificada al incorporarse agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas de las maniobras, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el comunicado oficial del MPF neuquino, son dos los hechos que se le atribuyen a la mujer. El primero ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada, en su carácter de oficial pública, habría exigido el pago de 90 mil pesos a una pareja bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite de matrimonio. El dinero fue transferido a una cuenta personal de la acusada.

El segundo hecho se vincula con la confección del acta matrimonial, en la que la empleada habría omitido consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco habría asentado la identidad de los testigos exigidos por la normativa vigente.

La fiscalía remarcó que estas irregularidades no solo configuran una falsedad documental, sino que también generaron un perjuicio patrimonial al Estado, debido al no pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, además de haber obligado a los contrayentes a realizar la rectificación de la documentación.

Por estos hechos, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.

Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para el plazo de investigación, pedido que fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también dio lugar a la reformulación de los cargos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En una finca ubicada en Maipú, dos hombres fueron aprehendidos por robo. 

Dos hombres fueron aprehendidos tras robar una gran cantidad de duraznos en una finca en Maipú

Por Redacción Policiales
Continúan la búsqueda de los dos delincuentes prófugos por el robo en Colegiales. 

Tres delincuentes robaron el auto de una mujer, tomaron las llaves de su casa y golpearon a su marido

Por Redacción Policiales
Murió un ciudadano brasileño tras un vuelco en Ruta 40 en San Carlos.

Trágico vuelco en San Carlos: un muerto y una mujer herida en la Ruta 40

Por Redacción Policiales
Murió un ex policía en la puerta de su domicilio tras recibir una disparo en la cabeza. 

Murió un policia retirado luego de recibir un disparo en la puerta de su domicilio

Por Redacción Policiales