Dos hombres fueron aprehendidos tras robar una gran cantidad de duraznos en una finca en Maipú

Efectivos oficiales lograron dar con los culpables luego de la denuncia de la víctima, quien vio salir a ambos sujetos de su propiedad.

En una finca ubicada en Maipú, dos hombres fueron aprehendidos por robo.

En el departamento de Maipú, en una finca ubicada en calle Ozamis Sur y calle M. A. Saez, dos hombres fueron aprehendidos tras un robo. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 12:20 horas, cuando efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) realizaban maniobras operativas en la zona.

La víctima, identificada como Paolo R. (42), alertó a los efectivos luego de observar a dos sujetos salir de su propiedad. Según denuncio el propietario, que los hombres habían realizado un boquete en el cierre perimetral de la finca, para tomar una importante cantidad de duraznos y luego darse a la fuga.

80330fd5-6ef9-4fcd-9ad5-deb16dd6d5a0 Gracias a que la víctima otorgara las características de ambos delincuentes, el personal policial logró aprehender a los sospechosos a cosas cuadras del lugar. Los detenidos fueron identificados como Gustavo R. (42) y Gustavo A. (34).

Elementos secuestrados en el operativo Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron “una pinza color óxido con mango amarillo, un martillo color óxido, un destornillador y mago marrón, una bicicleta color rojo y negro rodado 26 y otra bicicleta color gris rodado 26, además de un bolso conteniendo unos 20 kg., aproximadamente de duraznos amarillos”

Al no poder justificar la procedencia de los objetos, ambos sujetos fueron trasladados a la sede judicial.

Las actuaciones del caso quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.