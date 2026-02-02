2 de febrero de 2026 - 07:31

Tras la suspensión por mal tiempo, Maipú elige hoy a su reina de la Vendimia 2026 con Agapornis como "entrada"

El Teatro Griego Papa Francisco será el escenario de la Vendimia de Maipú a partir de las 19 de hoy. También se presentará Agapornis en la previa.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La planificación inicial de la fiesta departamental de la Vendimia 2026 en Maipú quedó dentro del abanico de actividades suspendidas, postergadas y reprogramadas por las tormentas y alertas meteorológicas del fin de semana. Así las cosas, la fiesta departamental “El legado de nuestra historia” se celebrará este lunes a partir de las 19 en el Teatro Griego Papa Francisco (Parque Metropolitano).

También pasó para hoy el show de Agapornis, que abrirá el espectáculo en el tradicional espacio verde maipucino.

Agapornis, Bendición de los frutos y Vendimia de Maipú 2026

Con algo de suspenso tras la reprogramación, los maipucinos y las maipucinas conocerán finalmente esta noche quien será su flamante reina departamental de la Vendimia y aspirará a quedarse con la corona y el cetro nacional.

“El legado de nuestra historia” es el nombre de la fiesta departamental que comenzará a las 19 en el Teatro Griego “Papa Francisco” (Parque Metropolitano) y contará en la apertura con la presentación del popular grupo Agapornis para aportar su infaltable impronta festiva a una noche pensada para disfrutar en familia.

La Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 reunirá a miles de vecinos y visitantes en una propuesta que combinará cultura, tradición y música en vivo. Y la presencia de Agapornis -uno de los grupos más populares de la cumbia pop en Argentina- contagiará buenas vibras y ganas de bailar y cantar en el escenario.

Maipú-Parque Metropolitano

Toda la puesta en escena de la fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Maipú apuntará a poner en valor la historia, la identidad y las raíces de Maipú. No solo de la tradicional celebración, sino también del trabajo de quienes forman parte de la actividad vitivinícola del departamento.

Si bien las entradas al predio de la fiesta no tuvieron costo, fueron exclusivamente destinadas a maipucinos y maipucinas y debieron ser retiradas con anterioridad por distintos puntos de entrega en ciudad de Maipú, en Luzuriaga, en Gutiérrez, en Coquimbito, en Rodeo del Medio y San Roque, en Beltrán, en Pedregal y en la Oficina de Discapacidad.

Se entregaron hasta 4 entradas por persona y los interesados debieron asistir a buscarlas con su DNI para acreditar residencia en Maipú.

Cronograma de actividades

Lunes 2 de febrero – Fiesta Departamental de la Vendimia

  • 19: Apertura de puertas del Teatro Griego.

  • 20: Show de Agapornis.

  • 21.30: Bendición de los Frutos.

  • 22: Fiesta Departamental de la Vendimia “El legado de nuestra historia” y elección de la Reina departamental de la Vendimia 2026 de Maipú.

Las candidatas

Estas son las 12 candidatas para suceder a Trinidad Guidarelli en el trono de la Vendimia departamental de Maipú.

Magalí Torres (Lunlunta).

Camila Navedo (San Roque),

Martina Salimeni (Luzuriaga).

Julieta Crespi (Rodeo del Medio).

Valentina Ruiz (Cruz de Piedra).

Milagros Ortolano (Ciudad de Maipú).

Juliana Porcario (Coquimbito).

Tatiana Díaz (Fray Luis Beltrán).

Tais Vargas (General Ortega).

Zamira Carmona (General Gutiérrez).

Rocío González (Barrancas).

Gimena Agüero (Rusell).

