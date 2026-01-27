Inseguridad en el Gran Mendoza: emboscada en Maipú, asalto a un supermercado de Godoy Cruz y dos detenidos

Tres hechos vinculados a la inseguridad se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Gran Mendoza . Los episodios incluyeron asaltos con armas de fuego y la detención de una pareja armada .

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 , en la vía pública, en la intersección de Acceso Este y Lamadrid , en Maipú .

La víctima, identificada como L.N.M., de 23 años , había pactado mediante redes sociales la venta de un teléfono celular.

Al arribar al lugar acordado, fue interceptado por dos sujetos que, bajo amenaza con un arma de fuego , le sustrajeron su auto Peugeot 208 , un iPhone 15 Pro , dos teléfonos celulares marca Samsung y prendas de vestir , para luego darse a la fuga.

Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción , que trabaja para identificar a los autores del hecho.

Violento robo a un supermercado en Godoy Cruz

Cerca de las 21.30, un supermercado ubicado en la intersección de Perito Moreno y Álvarez Tomás, en Godoy Cruz, fue escenario de un asalto.

Según informaron fuentes policiales, dos empleados del comercio, identificados como G.O.F. (36) y D.S. (36), fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, quienes bajo amenazas con un arma de fuego les sustrajeron la suma de $236.000 en efectivo de la caja registradora.

Tras cometer el robo, los sujetos se dieron a la fuga a bordo de un auto, mientras que el hecho quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

Guaymallén: detuvieron a una pareja con un arma de fuego tras un llamado al 911

El último episodio se registró alrededor de las 00.30, en la intersección de calles Los Ceibos y Río Salado, en Guaymallén.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre personas merodeando la zona, por lo que personal policial se desplazó al lugar y procedió a la individualización de una pareja que se encontraba dentro de una camioneta Peugeot Partner.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistola calibre 22, con cargador colocado y tres cartuchos en su interior.

Los detenidos fueron identificados como N.J.B. (35) y M.N.M. (26).

Por disposición de la Oficina Fiscal, se labraron actuaciones por averiguación tenencia ilegal de arma de fuego y se adoptaron las medidas de rigor.