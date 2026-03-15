Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar de frente contra un árbol

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada. El conductor falleció en el acto.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol.

Un joven de 27 años, identificado como A. S. D. M., perdió la vida tras colisionar el vehículo que conducía contra un árbol a la vera de la Ruta Nacional 143, en el departamento de San Rafael.

El fatal accidente se registró a las 06:50 horas, a la altura del kilómetro 469 de la mencionada ruta. Según el reporte policial, la víctima circulaba al mando de un Toyota Corolla con dirección sureste a noroeste.

Por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, se desvió de la calzada hacia la banquina e impactó de forma frontal contra un árbol ubicado en la línea forestal.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol en la Ruta 143 El joven colisionó contra un árbol y murió. Al arribar la ambulancia al lugar del hecho, los profesionales constataron el fallecimiento del joven en el lugar.