15 de marzo de 2026 - 10:00

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar de frente contra un árbol

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada. El conductor falleció en el acto.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 27 años, identificado como A. S. D. M., perdió la vida tras colisionar el vehículo que conducía contra un árbol a la vera de la Ruta Nacional 143, en el departamento de San Rafael.

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El fatal accidente se registró a las 06:50 horas, a la altura del kilómetro 469 de la mencionada ruta. Según el reporte policial, la víctima circulaba al mando de un Toyota Corolla con dirección sureste a noroeste.

Por motivos que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, se desvió de la calzada hacia la banquina e impactó de forma frontal contra un árbol ubicado en la línea forestal.

Tragedia en San Rafael: un joven de 27 años murió tras chocar su auto contra un árbol en la Ruta 143
El joven colision&oacute; contra un &aacute;rbol y muri&oacute;.&nbsp;

El joven colisionó contra un árbol y murió.

Al arribar la ambulancia al lugar del hecho, los profesionales constataron el fallecimiento del joven en el lugar.

En el operativo intervino personal de la Comisaría 26, Cuerpos Especiales y una dotación de Bomberos Voluntarios. Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, los peritos de Policía Científica realizaron las mediciones y peritajes de rigor.

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