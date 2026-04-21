Una comedia con María Valenzuela e Ileana Calabró se presentará en San Rafael, San Carlos y Ciudad

"Viuda e hijas” llega a Mendoza con una minigira que combina figuras consagradas, ritmo de comedia clásica y un conflicto tan incómodo como irresistible: el dinero frente a los vínculos.

Después de su paso exitoso por la cartelera de la calle Corrientes, la obra inicia un recorrido nacional que hará escala en tres escenarios mendocinos con funciones consecutivas. El jueves 23 de abril a las 21, la cita será en el Cine Teatro Roma; el viernes 24 a las 21.30 en el Cine Teatro Real Municipal de San Carlos; y el sábado 25 , también a las 21.30, en el Teatro Mendoza (Ciudad).

La propuesta, titulada “Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe”, parte de un disparador tan clásico como efectivo. Una ex cantante lírica y sus dos hijas se presentan en el estudio de una abogada para escuchar las últimas voluntades de un difunto que, lejos de desaparecer, parece seguir ordenando la vida de los vivos. La herencia aparece condicionada: para acceder al dinero, deberán someterse a un ejercicio brutal de sinceridad. Lo que podría ser una solución económica se convierte, rápidamente, en un campo minado emocional.

Ahí es donde la obra encuentra su verdadero tono. No se trata solo de una comedia de enredos, sino de algo que pone en tensión la hipocresía familiar y los secretos acumulados.

El elenco es uno de los grandes atractivos de esta gira. Nora Cárpena encarna a la viuda. María Valenzuela se pone en la piel de la abogada, una figura clave que administra no solo papeles, sino también tensiones. Iliana Calabró y Paula Morales interpretan a las hijas, dos miradas distintas sobre la ambición y el afecto. Y Gonzalo Urtizberea, en el rol del difunto, completa un juego teatral donde la ausencia se vuelve presencia constante.

El texto pertenece a Alfonso Paso Jr., mientras que la adaptación y dirección están a cargo de Héctor Díaz.

En San Rafael, la venta distingue entre platea baja (filas 1 a 19 a $50.000 y 20 a 24 a $48.000) y platea alta a $45.000. En San Carlos, los valores se mantienen en $48.000 para platea baja y $45.000 para platea alta. Finalmente, en la capital mendocina, el esquema se amplía: platea baja a $50.000, palcos bajos a $52.000, platea alta a $48.000, palcos altos a $49.000 y pullman a $45.000. Todos los tickets se encuentran en Entradaweb.com.ar.