El Teatro Imperial recibe el fenómeno de "Adele Tributo" en su edición más ambiciosa

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Mendoza se prepara para recibir una propuesta musical que rinde honores a una de las figuras más influyentes del pop y el soul contemporáneo. Este sábado 18 de abril , el Teatro Imperial de Maipú será el escenario de “ Adele Tributo ”, un espectáculo que busca recrear la sensibilidad y la potencia vocal que convirtieron a la cantante inglesa en un éxito global.

Tras haber alcanzado el lleno total en dos presentaciones anteriores, este homenaje regresa en una versión renovada y ambiciosa. La propuesta se centra en un recorrido íntimo por el repertorio de Adele , abordando las canciones que han marcado su carrera y que destacan por su profunda carga narrativa y emocional. El show está diseñado para capturar tanto la sutileza de las baladas más conmovedoras como la fuerza interpretativa que caracteriza a la formación original.

La puesta cuenta con la participación de una banda de músicos en vivo que brindará el marco sonoro necesario para un tributo de estas características.

El elenco está encabezado por la voz de Juliana Barello , a quien acompañan Adrian Muñoz Virlon en piano, Patricio González en bajo, David Nañez en guitarra y Marcos Fazzio en batería.

El ensamble se completa con el aporte coral de Camila Castro Barello y María Emilia Orlando, fundamentales para reproducir las armonías y texturas vocales propias de la discografía de la artista homenajeada.

Detalles de la función

La presentación tendrá lugar en la histórica sala ubicada en Perón y Pescara de Maipú.

La función iniciará puntualmente a las 21 y las entradas ya se encuentran disponibles de manera virtual a través de la plataforma EntradaWeb.

Dada la respuesta del público en ediciones pasadas, donde las localidades se agotaron rápidamente, se recomienda asegurar el ingreso con antelación para esta única fecha en la provincia.