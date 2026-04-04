Lamento boliviano: por qué este hit cantado por Enanitos Verdes se convirtió en un himno mundial

Si hacemos caso a la letra, la clave estaba allí: " adentro hay un volcán ". Esta semana, la canción Lamento boliviano , en la versión de los Enanitos Verdes , superó la exorbitante cifra de 1.000 millones de reproducciones en la plataforma Spotify . De ese modo, una canción escrita por mendocinos, grabada por mendocinos y luego convertida en éxito internacional por otros mendocinos entró al exclusivo " Billions Club ", es decir, el grupo de canciones que superan esas escuchas.

Pertenecer a ese club es para pocos. En español, sólo artistas como Luis Fonsi y Daddy Yankee (con Despacito), Shakira, Maluma o Bad Bunny son los que superan holgadamente esa barrera. Pero para los artistas de rock o incluso de otros géneros la cosa no es tan fácil. Entre los argentinos, Soda Stereo se arrima un poco con De música ligera (764.950.372).

Ahora bien, ¿qué tiene de especial Lamento boliviano para lograr ser la canción del rock en español más escuchada del mundo, al menos en Spotify ? La respuesta no es sencilla o, quizás, no haya respuesta. Sin embargo, en la propia génesis de la canción anidan algunas claves, que luego la historia que llevó a los Enanitos a grabarla y "hacerla suya" confirman con su recorrido.

Con el título inicial de Borracho y loco comenzó la andadura de esta canción, cuya primera versión la compuso Natalio Faingold (tecladista y guitarrista de Mendoza, exintegrante de Altablanca) y que tenía aires de bolero. Cuando el músico se unió a los Alcohol Etílico , otra banda mendocina de relevancia en los 80, la cosa creció. La letra de Dimi Bass la convirtió en Soy como una roca , y con ese título acabó integrando Envasado en origen, el primer disco de "los Alcoholes". Ese disco inicial de 1987 tenía algunos éxitos (Mandolín, ¿Qué nos está pasando?), pero Soy como una roca había quedado casi como un tema más.

Felipe Staiti , quien hoy lidera Enanitos Verdes (tras la muerte de Marciano Cantero en 2022) cuenta las razones un poco trágicas con las que el azar los llevó a rescatar ese tema. En una entrevista contó: "Después de que nosotros sufrimos el accidente (N. de la R.: a fines de 1988 tuvieron un accidente automovilístico en México, donde murió su representante de prensa), los Enanos dejamos de tocar por un tiempo. Vinimos a Mendoza y yo estuve tocando con Alcohol Etílico. Y en los shows, cuando tocábamos ese tema, la gente explotaba".

Staiti observó, justamente, que "era un tema que ellos habían grabado antes, pero no había pasado nada. La compañía EMI no lo iba a mover, ya estaba grabado y condenado. Cuando en 1994 íbamos a grabar el disco Big Bang, les dije a Marciano y a Daniel (Piccolo) que lo incluyéramos. Y fue un golazo. Fue la bisagra para la internacionalización de los Enanitos".

La "magia" de Lamento boliviano

Natalio Faingold, el compositor, sabía que el tema tenía algo: "Yo creo que las canciones tienen vida propia y esa canción, desde el momento en que me acuerdo de estar escribiendo ese estribillo, tenía magia. Más cuando creció con Alcohol Etílico. Tenía eso que no se puede explicar a veces, entre la cadencia, los acordes, la letra y todas esas cosas".

natalio faingold Natalio Faingold. Músico y compositor de Lamento boliviano. Fotografía: Alejandro Pizarro.

A la vez, Faingold está seguro de que los Enanitos potenciaron Lamento boliviano. "Cuando llevás una canción a lo que hicieron Los Enanitos Verdes, a grabarlo en Los Ángeles en un estudio de primera calidad con una producción excelente de Gustavo Borner y la voz de Marciano, volvemos a la magia. Con esos músicos se dio lo contrario a la tormenta perfecta: se atan todos los cabos para que a algo le vaya muy bien".

Darío Ghisaura Darío Ghisaura, líder de Raivan Pérez.

Darío Ghisaura, miembro de Raivan Pérez (tocan el 23 de abril en el Independencia), también habla de la combinación de talentos. "Lamento boliviano es una canción muy simple, fácil de tocar y cantar. Tiene sólo tres acordes, pero lleva el espíritu y los sentires de quienes la compusieron, Natalio y Dimi. En los 80 era una de las que más gustaban en el disco de los Alcohol y cuando la tocaban en vivo. Los músicos que compartimos con ellos un tiempo de florecimiento del rock mendocino, podíamos verlo con claridad. Lo trascendente es que la obra pasó a manos de quienes venían trabajando con un altísimo nivel de talento y profesionalismo como los Enanos. Ha sido unir una gran obra con el talento y mucho trabajo. La creatividad de los Etílicos y el profesionalismo de los Enanos".

roly giménez marciano Mariano Cantero (Enanitos Verdes) con el escritor y periodista Roly Giménez, autor de una historia del rock mendocino titulada Aún sigue cantando.

"Si te digo la verdad, no sé qué tiene esa canción, pero tiene una cosa irresistible", reconoce Roly Giménez, periodista y autor de una historia del rock mendocino titulada Aun sigue cantando. "Es lo que pasa con las grandes canciones, tienen una cosa inexplicable difícil de predecir hasta para los que las componen. En su momento este tema fue considerado como uno más para Alcohol Etílico. Pero la canción fue la preferida de todos, que la bautizaron Lamento boliviano cuando en realidad se la editó como Soy como una roca".

Embed - Alcohol Etílico - Soy Como Una Roca (Lamento Boliviano)

Wálter Gazzo, periodista de larga trayectoria y autor de los libros 50 canciones del rock mendocino y de Más canciones el rock de Mendoza, también reconoce que es difícil explicar el éxito de esa canción, pero sabe que Lamento boliviano tiene "algo".

walter gazzo Wálter Gazzo, periodista.

"Tanto en la versión de Alcohol Etílico como en la de Enanitos se muestra una cadencia especial desde lo musical, con una aire andino y un estribillo contundente, con un in crescendo contagioso. La canción de Alcohol Etílico se potenció en un súper hit gracias a esa interpretación inolvidable de los Enanos y se transformó en un himno latinoamericano, que suena (y sonará) en distintos idiomas, dialectos y ritmos y hoy está en un podio al que muy pocos llegan. Son canciones que la gente adopta. Cuando nació, lo hizo como un bolero, y después la fueron transformando. Pero no puedo encontrar la fórmula para decir qué hizo que la gente se conectara con ella". Eso sí. Hay algo que podemos decir con orgullo. Como Zamba de mi esperanza, como Canción con todos, Lamento boliviano es "otra canción más que nació en Mendoza y conquistó al mundo".

La letra de Lamento boliviano

Me quieren agitar

Me incitan a gritar

Soy como una roca

Palabras no me tocan

Adentro hay un volcán

Que pronto va a estallar

Yo quiero estar tranquilo

Es mi situación

Una desolación

Soy como un lamento

Lamento boliviano

Que un día empezó

Y no va a terminar

Y a nadie hace daño

Uoh, io, io, io-uoh-oh, ye-eh-eh-eh, yeh-eh

Y yo estoy aquí

Borracho y loco

Y mi corazón idiota

Siempre brillará (Siempre brillará)

Y yo te amaré

Te amaré por siempre

Nena, no te peines en la cama

Que los viajantes se van a atrasar

Uoh, io, io, io-uoh-oh, ye-eh-eh-eh, yeh-eh

Y hoy estoy aquí

Borracho y loco

Y mi corazón idiota

Siempre brillará (Siempre brillará)

Y yo te amaré

Te amaré por siempre

Nena, no te peines en la cama

Que los viajantes se van a atrasar

Y yo estoy aquí

Borracho y loco

Y mi corazón idiota

Siempre brillará (Siempre brillará)

Y yo te amaré

Te amaré por siempre

Nena, no te peines en la cama

Que los viajantes se van a atrasar