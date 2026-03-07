Roberto Mercado y un libro sobre la increíble historia de Zamba de mi esperanza

¿Puede una canción popular desvelar a alguien , hasta la obstinación, sobre las razones de su creación? ¿Los mitos que rodean al autor, el contexto en el que vio la luz, la trascendencia de su mensaje? Claro que sí. Sobran los ejemplos, pero lo cierto es que el proceso de Zamba de mi esperanza (La que sabemos todos), libro de reciente aparición del músico e investigador mendocino Roberto Mercado , es una particular reconstrucción de cómo las obsesiones son motivo de alumbramiento y creación.

Jardines del Humaya: el cementerio narco donde la muerte se volvió un lujo

Fri, el nuevo libro de Rubén Valle: cuando el jazz se hace poesía (o viceversa)

El volumen, editado por la Municipalidad de San Martín , Mendoza, da cuenta del vínculo que el propio Roberto fue elaborando con esta zamba , tal vez debamos decir con justicia, el gran himno del folclore argentino , infaltable en cuanto festival o guitarreada: amateur o profesional, con diversas y hasta exóticas versiones a lo largo del planeta, pero con un gran secreto para la inmensa mayoría de quienes la conocen y la cantan: fue escrita por un mendocino, sanmartiniano para más dato: Luis Hermenegildo Profili , aunque registrada con el seudónimo de Luis H. Morales .

Y desde esa curiosidad , el texto reconstruye con minuciosa —pero no exhaustiva— contundencia los mitos en torno de la autoría y del propio Profili , un hijo de inmigrantes italianos nacido en San Martín , autodidacta, aficionado al folclore pero de profesión viticultor y constructor.

Luis H. Profili, el sanmartiniano que compuso Zamba de mi esperanza (registrada como De mi esperanza y con el seudónimo Luis H. Morales).

Tal vez, refiere Mercado , en ese origen de hacedor de cosas tangibles pueda explicarse el desdén o la extrema humildad de quien pese a alumbrar una obra de esta naturaleza, jamás se jactó de ser un compositor o un artista extraordinario. Está claro que, contradiciendo hasta su orgullo, la creación trascendió infinitamente.

Portada de Zamba de mi esperanza, la que sabemos todos, libro de Roberto Mercado.

Sin embargo hay más razones para creer que De mi esperanza (tal como está registrada en SADAIC) es una pieza llamada a la excepcionalidad . No sólo por la particularidad de un autor misterioso al extremo que cierto saber popular la considera directamente anónima, sino porque en el camino y bajo extrañas circunstancias que el libro recrea a través de testimonios y documentación, la zamba fue tejiendo (casi con vida propia) el itinerario de grandes artistas.

Algunos, con otro tanto bagaje de talento y mitología —aunque también padecimientos— como Jorge Cafrune, quien, tras conocerla y estrechar un vínculo con el autor, la graba en 1964 y la hace conocida; pero también de los celebrados Chalchaleros que colaboraron en su masividad y popularidad. O don Félix Dardo Palorma, compositor profesional, con sus consejos al entusiasta Profili.

Embed - De Mi Esperanza

En esas interpretaciones, atravesadas por el denominado “ boom del folclore argentino” de la década del ‘60 y el ‘70 del siglo pasado, pero también por la implacable discrecionalidad y censura de la dictadura militar, es que la zamba recorre los caminos inesperados del recelo y la desconfianza de los ignorantes. Sólo —dicen algunos entrevistados— por hablar en tan delicado clima de opresión de “la esperanza”.

Embed - De Mi Esperanza (Remastered 2003)

Fenómeno popular

Especialistas, estudiosos, músicos, periodistas, testigos, familiares, historiadores de la cotidianidad obsesionados como Mercado aportan su parecer en una recopilación de casi 20 años de trabajo que dan cuenta del infinito calidoscopio de una simple pero hermosa composición; pero también de las múltiples interpretaciones y debates que rodean a cualquier fenómeno popular.

Embed - Zamba de Mi Esperanza

Zamba de mi esperanza, la que sabemos todos, es un increíble viaje por los recovecos de una canción, pero también por las razones del arte y los caprichos de la historia argentina. Tal vez el misterio mismo de su composición, esa que “amanecida como un querer”, fue casi “un sueño del alma” y que gracias a su extendida difusión logró la fórmula secreta capaz de hilar sensibilidades como una “caricia de tu pañuelo” para envolver corazones en todo el mundo.