4 de marzo de 2026 - 15:50

Convocatoria de Los Andes: fotografías artísticas de Maite Urrutigoity

La fotógrafa mendocina comparte un segmento de su producción. Según nos dice, su búsqueda va no tanto hacia la foto planificada, sino que trata de encontrar lo bello en los espacios naturales.

Obra de Maite Urrutigoity Linares, fotógrafa mendocina.&nbsp;

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Por Redacción

Estas son algunas de las imágenes que la fotógrafa mendocina Maite Urrutigoity decidió enviar a la convocatoria de Los Andes a artistas y escritores.

Sobre la fotógrafa: Maite Urrutigoity

Maite Urrutigoity Linares trabaja la fotografía como una forma de contemplación. Su obra se enfoca en capturar la poética del espacio natural que considera su lugar en el mundo, al que regresa cada enero.

Maite Urutigoity Foto personal
Maite Urrutigoity Linares, fotógrafa mendocina.

Maite Urrutigoity Linares, fotógrafa mendocina.

Es un lugar de recuerdo, donde vuelve a ser la niña que disfrutaba del paisaje, y que es también revelación: un aprendizaje que se renueva año tras año, como un volver a empezar.

Su mirada se detiene en la sutileza de la luz y en los instantes que revelan intimidad y presencia.

A través de una estética orgánica y sensible, construye relatos visuales donde paisaje y emoción dialogan.

