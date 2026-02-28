Convocatoria de Los Andes: ilustraciones de Andrés Casciani

El artista plástico mendocino Andrés Casciani , reconocido por sus pinturas e ilustraciones, suma su arte a esta Convocatoria de Los Andes con tres obras de su serie "Fragmentarias" y con un retrato de su padre, el saxofonista Wálter Casciani .

Convocatoria de Los Andes: una pintura de Sara Rosales

Convocatoria de Los Andes: tres fotografías de Federica Ocampo

Andrés Casciani nace en Mendoza, Argentina, en el año 1982.

Egresado de la Escuela Provincial de Bellas Artes Mendoza, con título de Bachiller con Orientación Artística.

También es egresado de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), con los títulos de Profesor de Grado en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales.

Andres Casciani_11

Su obra abarca dibujo, pintura y grabado. Como ilustrador, caricaturista e historietista publica en diarios, revistas y libros.

Ha realizado 35 exposiciones individuales. Ha participado en 72 exposiciones colectivas (Mendoza, Buenos Aires y EEUU).

Como ilustrador freelance publica ilustraciones e historietas en diversos medios de Argentina, Chile, México, Brasil y España. Ilustró las proyecciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 y diversas Vendimias departamentales.