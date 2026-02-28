28 de febrero de 2026 - 19:56

Convocatoria de Los Andes: ilustraciones de Andrés Casciani

El reconocido ilustrador mendocino comparte una serie de sus trabajos inéditos, inspirados por el arte, la música y la literatura.

Diseño sin título (53)
Kafka,&nbsp;obra de la serie Fragmentaria,&nbsp;del artista Andrés Casciani.

Kafka, obra de la serie Fragmentaria, del artista Andrés Casciani.

Foto:

Andrés Casciani, en su estudio.

Andrés Casciani, en su estudio.

Foto:

Frida Kahlo, obra de la serie Fragmentaria,&nbsp;del artista Andrés Casciani.

Frida Kahlo, obra de la serie Fragmentaria, del artista Andrés Casciani.

Foto:

Quijote, obra de la serie Fragmentaria,&nbsp;del artista Andrés Casciani.

Quijote, obra de la serie Fragmentaria, del artista Andrés Casciani.

Foto:

Retrato de Wálter Casciani, obra del artista Andrés Casciani.

Retrato de Wálter Casciani, obra del artista Andrés Casciani.

Foto:

Por Redacción

El artista plástico mendocino Andrés Casciani, reconocido por sus pinturas e ilustraciones, suma su arte a esta Convocatoria de Los Andes con tres obras de su serie "Fragmentarias" y con un retrato de su padre, el saxofonista Wálter Casciani.

Leé además

Fotografía de Federica Ocampo.

Convocatoria de Los Andes: tres fotografías de Federica Ocampo

Por Redacción
Boquitas pintadas IX, obra de la serie Ellas a mi manera. Pintura de Sara Rosales.

Convocatoria de Los Andes: una pintura de Sara Rosales

Por Redacción
Fragmentaria Kafka
Fragmentaria Frida Kahlo
Fragmentaria Quijote m
Walter Casciani

Sobre el artista: Andrés Casciani

Andrés Casciani nace en Mendoza, Argentina, en el año 1982.

Egresado de la Escuela Provincial de Bellas Artes Mendoza, con título de Bachiller con Orientación Artística.

También es egresado de la Carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), con los títulos de Profesor de Grado en Artes Visuales y Licenciado en Artes Visuales.

Andres Casciani_11

Su obra abarca dibujo, pintura y grabado. Como ilustrador, caricaturista e historietista publica en diarios, revistas y libros.

Ha realizado 35 exposiciones individuales. Ha participado en 72 exposiciones colectivas (Mendoza, Buenos Aires y EEUU).

Como ilustrador freelance publica ilustraciones e historietas en diversos medios de Argentina, Chile, México, Brasil y España. Ilustró las proyecciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 y diversas Vendimias departamentales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El escritor y sociólogo mendocino Leandro Hidalgo.

Convocatoria de Los Andes: cinco microrrelatos de Leandro Hidalgo

Por Redacción
Gestos románticos en una pareja de mujeres. Foto: Freepik.

Convocatoria de Los Andes: cuatro poemas de amor de Sofia Luz Bordallo

Por Redacción
convocatoria de los andes: crear para creer, microrrelatos de omar ochi

Convocatoria de Los Andes: Crear para creer, microrrelatos de Omar Ochi

Por Redacción Espectáculos
Paisaje montañoso con tormentas. / Freepik

Convocatoria de Los Andes: Tormentas aisladas, un relato de Marcela Raggio

Por Redacción