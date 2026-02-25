Convocatoria de Los Andes: cuatro poemas de amor de Sofia Luz Bordallo

La poeta mendocina Sofía Luz Bordallo tiene una amplia obra, a pesar de su corta edad. Pero no es su única actividad. A los ocho libros de poemas que tiene en su haber (algunos inéditos, otros publicados digitalmente y uno, en la editorial El Gato Negro) le agrega una gran actividad de difusión. Incluso en las redes, ya que en su cuenta de Instagram ofrece usualmente comentarios de libros y curiosidades literarias.
correteando y jugando a challarse bajo los rayos candentes,
o estarán en tu habitación
rebuscando en tu biblioteca
algún poemario maldito
con trazos de lápiz en todas sus páginas?
.
¿A dónde habrán ido los amores de verano?
¿Estarán en tu balcón
admirando los gorriones
que edifican su casa en las ramas del jacarandá,
o estarán en tu cocina
preparando el té más suave y dulce que he probado,
al igual que toda la esencia de esta casa?
.
¿A dónde habrán ido los amores de verano?
¿Estarán en tus ojos
brillantes como un campo holandés,
aprovechando el color para contagiar magia?
¿O estarán en tus manos grandes y ásperas,
pero que todo lo sanan?
¿A dónde habrán ido los demás amores de verano?
Los únicos que he vislumbrado
son aquellos dos jóvenes amantes del barrio,
que se regalan claveles y cartas de amor,
y que también llevan nuestros nombres.
-
-
-
Bigbang de amor
-
A Sabrina, mi primer amor.
-
Hay infinitos pobres e infinitos que declaman tu nombre.
Cómo es que las galaxias no han presenciado
que brillas más que ellas y que la semicurva
de tu sonrisa es similar a la luna.
.
Cada poro de tu piel es un cráter
y yo desearía ser el astronauta
que te explore completa.
.
El rubio de tu pelo es más intenso que el sol
y tus pecas son más besadas y deseadas
que millones de estrellas.
.
Si hubiéramos existido hace años
tu presencia habría sucumbido en mí
hasta dedicarte la creación del género lírico.
.
La libertad, la muerte y la lluvia
no son equiparables al movimiento
colosal de tus emociones (y caderas).
.
Que hay universos pobres, ¿y qué?
Hay universos colosales como mi corazón
que palpita al ritmo de tu nombre.
.
Mi mayor fantasía erótica es tu apellido junto al mío,
porque la vida por pasado es mejor,
mañana no es mejor.
.
Tengo datos secretos de que
creamos nuevos mundos
al impactar nuestras pelvis.
.
Es un BigBang de amor,
es un jazz a capella,
es un tango taciturno en una taberna,
es la flor metamorfoseada,
es la taxidermia de nuestros gemidos,
son dos riegos sanguíneos circulando a la par,
es un ritmo de vida creado
perfectamente para nosotras.
-
-
-
Diosa
-
Llego a casa
y estás brillante,
sumisa,
predispuesta,
cómo la figura de una iglesia
tallada en mármol,
sin imperfecciones,
caderas de tráfico peligroso,
pupilas hondas como el mar.
.
Me extiendes los labios
frente a los ojos
y te acercas
pidiendo limosna,
creyéndote gloriosa
junto a las escaleras de la catedral.
.
El recorrido ha comenzado,
me conduces por este viacrucis,
engatusando mis sentidos,
saboreando mis miedos
y haciéndome dudar de mi fe.
Ahora alabo
solo a una sola diosa,
tú.
.
Primera estación:
tus hombros.
Segunda estación:
tus pechos.
Tercera estación:
el borde de tus labios.
.
No me apresuro por deleitarte
siempre estás en tu punto más dulce.
Tus manos se unen a las mías
cual dúo de tango
y la milonga resuena
maquillando la habitación.
.
El carmín de tus labios me empapa el cuello
y yo saboreo la gloria.
Tus uñas trazan surcos rojos en mi espalda
dibujando figuras que no entiendo,
pero que enmarcarías si pudieras.
Mi casco castaño contrasta con tu dorada cabellera
cuando desbaratamos las sábanas.
Ganar la lotería es cada segundo contigo,
cada número en el papel,
cada dígito que nos ha unido,
cada error repetido en el pasado,
me ha convertido en la más afortunada.
.
Solo al sentir tu cuerpo cerca
me siento afortunada.
Solo al oírte preparar café en la cocina
me siento afortunada.
Solo al ver tus pestañas sonriéndome cada mañana
me siento afortunada.
-
-
-
Gata
-
Como un felino
se estira,
se contornea,
se relame y da vuelta la sábana.
De aquí arriba es tan hermosa,
tan desprovista de miedos y preocupaciones.
Anoche sació su celo
y hoy se vistió de verso,
adoptó la palabra belleza
y la metamorfoseó en un nuevo vocablo.
No logro comprenderla,
pero es completa y únicamente
amada por mí.
Sobre la autora: Sofía Luz Bordallo en primera persona
Soy Sofía Luz Bordallo, poeta y recitadora nacida en San Martín, Mendoza, en 2002. Desde que tengo memoria, he sido una persona sensible y perceptiva; callada, independiente y fiel observadora de todo lo que me rodea. Fue así como desde muy joven encontré en la escritura una especie de hogar. He escrito ocho poemarios, de los cuales Poemas de un amor Benévolo, Paciente y Desesperado fue publicado en formato físico por la editorial independiente El gato negro. Actualmente curso la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, donde la lectura crítica y el trabajo con la palabra sustenta mi escritura.
Además, organizo el SLAM poético “La mala palabra” en la Ciudad de Mendoza, un espacio de encuentro y experimentación oral con la poesía, y me desempeño como creadora de contenido de lecturas y crítica literaria en redes sociales bajo el usuario @lasofibi