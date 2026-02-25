Convocatoria de Los Andes: cuatro poemas de amor de Sofia Luz Bordallo

La poeta mendocina Sofía Luz Bordallo tiene una amplia obra, a pesar de su corta edad. Pero no es su única actividad. A los ocho libros de poemas que tiene en su haber (algunos inéditos, otros publicados digitalmente y uno, en la editorial El Gato Negro) le agrega una gran actividad de difusión. Incluso en las redes, ya que en su cuenta de Instagram ofrece usualmente comentarios de libros y curiosidades literarias.

Esta serie de textos muestra la veta amorosa (y erótica) de su poesía.

¿A dónde habrán ido los amores de verano?

¿Estarán en tu patio trasero

correteando y jugando a challarse bajo los rayos candentes,

o estarán en tu habitación

rebuscando en tu biblioteca

algún poemario maldito

con trazos de lápiz en todas sus páginas?

.

¿A dónde habrán ido los amores de verano?

¿Estarán en tu balcón

admirando los gorriones

que edifican su casa en las ramas del jacarandá,

o estarán en tu cocina

preparando el té más suave y dulce que he probado,

al igual que toda la esencia de esta casa?

.

¿A dónde habrán ido los amores de verano?

¿Estarán en tus ojos

brillantes como un campo holandés,

aprovechando el color para contagiar magia?

¿O estarán en tus manos grandes y ásperas,

pero que todo lo sanan?

¿A dónde habrán ido los demás amores de verano?

Los únicos que he vislumbrado

son aquellos dos jóvenes amantes del barrio,

que se regalan claveles y cartas de amor,

y que también llevan nuestros nombres.

-

-

-

Bigbang de amor

-

A Sabrina, mi primer amor.

-

Hay infinitos pobres e infinitos que declaman tu nombre.

Cómo es que las galaxias no han presenciado

que brillas más que ellas y que la semicurva

de tu sonrisa es similar a la luna.

.

Cada poro de tu piel es un cráter

y yo desearía ser el astronauta

que te explore completa.

.

El rubio de tu pelo es más intenso que el sol

y tus pecas son más besadas y deseadas

que millones de estrellas.

.

Si hubiéramos existido hace años

tu presencia habría sucumbido en mí

hasta dedicarte la creación del género lírico.

.

La libertad, la muerte y la lluvia

no son equiparables al movimiento

colosal de tus emociones (y caderas).

.

Que hay universos pobres, ¿y qué?

Hay universos colosales como mi corazón

que palpita al ritmo de tu nombre.

.

Mi mayor fantasía erótica es tu apellido junto al mío,

porque la vida por pasado es mejor,

mañana no es mejor.

.

Tengo datos secretos de que

creamos nuevos mundos

al impactar nuestras pelvis.

.

Es un BigBang de amor,

es un jazz a capella,

es un tango taciturno en una taberna,

es la flor metamorfoseada,

es la taxidermia de nuestros gemidos,

son dos riegos sanguíneos circulando a la par,

es un ritmo de vida creado

perfectamente para nosotras.

-

-

-

Diosa

-

Llego a casa

y estás brillante,

sumisa,

predispuesta,

cómo la figura de una iglesia

tallada en mármol,

sin imperfecciones,

caderas de tráfico peligroso,

pupilas hondas como el mar.

.

Me extiendes los labios

frente a los ojos

y te acercas

pidiendo limosna,

creyéndote gloriosa

junto a las escaleras de la catedral.

.

El recorrido ha comenzado,

me conduces por este viacrucis,

engatusando mis sentidos,

saboreando mis miedos

y haciéndome dudar de mi fe.

Ahora alabo

solo a una sola diosa,

tú.

.

Primera estación:

tus hombros.

Segunda estación:

tus pechos.

Tercera estación:

el borde de tus labios.

.

No me apresuro por deleitarte

siempre estás en tu punto más dulce.

Tus manos se unen a las mías

cual dúo de tango

y la milonga resuena

maquillando la habitación.

.

El carmín de tus labios me empapa el cuello

y yo saboreo la gloria.

Tus uñas trazan surcos rojos en mi espalda

dibujando figuras que no entiendo,

pero que enmarcarías si pudieras.

Mi casco castaño contrasta con tu dorada cabellera

cuando desbaratamos las sábanas.

Ganar la lotería es cada segundo contigo,

cada número en el papel,

cada dígito que nos ha unido,

cada error repetido en el pasado,

me ha convertido en la más afortunada.

.

Solo al sentir tu cuerpo cerca

me siento afortunada.

Solo al oírte preparar café en la cocina

me siento afortunada.

Solo al ver tus pestañas sonriéndome cada mañana

me siento afortunada.

-

-

-

Gata

-

Como un felino

se estira,

se contornea,

se relame y da vuelta la sábana.

De aquí arriba es tan hermosa,

tan desprovista de miedos y preocupaciones.

Anoche sació su celo

y hoy se vistió de verso,

adoptó la palabra belleza

y la metamorfoseó en un nuevo vocablo.

No logro comprenderla,

pero es completa y únicamente

amada por mí.

Foto - Sofía Luz Bordallo Sofía Luz Bordallo, poeta mendocina del departamento de San Martín.

Sobre la autora: Sofía Luz Bordallo en primera persona

Soy Sofía Luz Bordallo, poeta y recitadora nacida en San Martín, Mendoza, en 2002. Desde que tengo memoria, he sido una persona sensible y perceptiva; callada, independiente y fiel observadora de todo lo que me rodea. Fue así como desde muy joven encontré en la escritura una especie de hogar. He escrito ocho poemarios, de los cuales Poemas de un amor Benévolo, Paciente y Desesperado fue publicado en formato físico por la editorial independiente El gato negro. Actualmente curso la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, donde la lectura crítica y el trabajo con la palabra sustenta mi escritura.

Además, organizo el SLAM poético “La mala palabra” en la Ciudad de Mendoza, un espacio de encuentro y experimentación oral con la poesía, y me desempeño como creadora de contenido de lecturas y crítica literaria en redes sociales bajo el usuario @lasofibi