Convocatoria de Los Andes: pinturas de Carolina Díaz Bravo

Como parte de la Convocatoria de Los Andes a artistas y escritores, presentamos esta serie de pinturas de la mendocina Carolina Díaz Bravo. En sus propias palabras, para ella "la pintura es un espacio de búsqueda personal y libertad creativa: un lenguaje íntimo donde las emociones toman forma y los colores se vuelven relato". Así, la artista, "en cada obra explora la posibilidad de detener el tiempo, resignificar experiencias y encontrar belleza en los detalles cotidianos".