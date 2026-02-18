Convocatoria de Los Andes: pinturas de Carolina Díaz Bravo

Como parte de la Convocatoria de Los Andes a artistas y escritores, presentamos esta serie de pinturas de la mendocina Carolina Díaz Bravo. En sus propias palabras, para ella "la pintura es un espacio de búsqueda personal y libertad creativa: un lenguaje íntimo donde las emociones toman forma y los colores se vuelven relato". Así, la artista, "en cada obra explora la posibilidad de detener el tiempo, resignificar experiencias y encontrar belleza en los detalles cotidianos".
Carolina Díaz Bravo es Contadora Pública Nacional y Profesora de Grado Universitario en Ciencias Económicas. Se desempeña como docente en el nivel secundario, donde combina su vocación educativa con una profunda sensibilidad artística. Autodidacta en la pintura desde la niñez, dio a conocer públicamente su obra en 2018 al participar por primera vez en el Salón de Pintura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.