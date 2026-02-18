18 de febrero de 2026 - 12:45

Convocatoria de Los Andes: pinturas de Carolina Díaz Bravo

La artista, contadora pública y docente mendocina comparte una serie de pinturas cuyos referentes figurativos son los animales.

Dos pinturas de Carolina Díaz Bravo.

El centinela, pintura de Carolina Díaz Bravo.

Flamenco, pintura de Carolina Díaz Bravo.

El guardián de la noche, pintura de Carolina Díaz Bravo.

Un abrazo al alma, Roberto: pintura de Carolina Díaz Bravo.

Carolina Díaz Bravo, artista plástica.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Como parte de la Convocatoria de Los Andes a artistas y escritores, presentamos esta serie de pinturas de la mendocina Carolina Díaz Bravo. En sus propias palabras, para ella "la pintura es un espacio de búsqueda personal y libertad creativa: un lenguaje íntimo donde las emociones toman forma y los colores se vuelven relato". Así, la artista, "en cada obra explora la posibilidad de detener el tiempo, resignificar experiencias y encontrar belleza en los detalles cotidianos".

Leé además

Redes sociales.

Convocatoria de Los Andes: Sobre mantener la identidad..., un ensayo de Agustina Curadelli Amani

Mujer en un aeropuerto con valija carry on. Equipaje en aeropuertos.

Convocatoria de Los Andes: Su manera de empacar, un cuento de Verónica Oyanart

Aquí, algunas de esas obras.

Guardian de la Noche
El guardián de la noche, pintura de Carolina Díaz Bravo.

flamenco
Flamenco, pintura de Carolina Díaz Bravo.

Un abrazo al alma, Roberto
Un abrazo al alma, Roberto: pintura de Carolina Díaz Bravo.

El Centinela
El centinela, pintura de Carolina Díaz Bravo.

Sobre la artista: Carolina Díaz Bravo

Carolina Díaz Bravo
Carolina Díaz Bravo, artista plástica.

Carolina Díaz Bravo es Contadora Pública Nacional y Profesora de Grado Universitario en Ciencias Económicas. Se desempeña como docente en el nivel secundario, donde combina su vocación educativa con una profunda sensibilidad artística. Autodidacta en la pintura desde la niñez, dio a conocer públicamente su obra en 2018 al participar por primera vez en el Salón de Pintura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

a diez anos de la muerte de umberto eco: homenajes, un streaming global y su amor por borges

A diez años de la muerte de Umberto Eco: homenajes, un streaming global y su amor por Borges

El largo viaje del cadáver de Facundo Quiroga a través del poder y el olvido.

Facundo Quiroga: la historia del cadáver que desapareció

Una mujer se esconde detrás de unos billetes. Foto: Freepik.

Convocatoria de Los Andes: Un corazón generoso, cuento de Fernanda Rodríguez Briz

El bodeguero Antonio Tomba y el mausoleo de su familia en el cementerio de Godoy Cruz, memoria simbólica de un fundador sin sepultura en Mendoza.

El bodeguero sin tumba: el destino final del corazón de Antonio Tomba

