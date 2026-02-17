A diez años de la muerte de Umberto Eco: homenajes, un streaming global y su amor por Borges

La universalidad de Umberto Eco será celebrada a diez años de su fallecimiento, ocurrido el 19 de febrero de 2016, con una maratón web internacional de 24 horas que reunirá voces del mundo entero para rendir homenaje a uno de los grandes intelectuales del siglo XX.

El evento, titulado "Eco Eco Eco – A World-Wide Talk for Umberto", es una iniciativa global organizada por la Fundación Umberto Eco junto con la Fundación Bottega Finzioni y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Se transmitirá en vivo a través de los canales de YouTube de ambas fundaciones, desde las 12 del 18 de febrero hasta las 12 del 19, con el objetivo de celebrar a un “genio de la invención” que supo anticiparse a su tiempo y pensar el mundo que vendría.

A lo largo de la maratón participarán traductores, editores y narradores como Eshkol Nevo; periodistas internacionales, entre ellos el iraní Maziar Bahari; artistas y dibujantes como Milo Manara e Igort; académicos de la Accademia dei Lincei, como Carlo Ossola y Lina Bolzoni; miembros de la Académie française, como Pierre Rosenberg, y la exdirectora general de la Unesco (2009-2017), Irina Bokova.

Junto con los aportes del público, intervendrán también figuras centrales del panorama cultural italiano e internacional, como Roberto Saviano, Beppe Severgnini, Michele Serra, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Luciano Canfora, Gherardo Colombo, Ferruccio De Bortoli y Aldo Grasso, entre muchos otros.

El 19 de febrero se presentará además en Roma, en la librería Spazio Sette, el relato-retrato inédito "Umberto", del escritor, editor y amigo de toda la vida de Eco, Roberto Cotroneo. El libro —que se publicará el 13 de febrero— será comentado por su autor junto a Mario Andreose y Sabina Minardi.

Libros, editoriales y una batalla final

Fallecido en Milán a los 84 años, el autor de "El nombre de la rosa" —Premio Strega 1981 y uno de los libros italianos más difundidos en el mundo— asumió, aun sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida debido a un cáncer de páncreas, el desafío de fundar una nueva editorial: La Nave di Teseo.

Creada el 23 de noviembre de 2015, la casa editorial debe su nombre a Eco, quien confió allí su último libro, "Pape Satàn… Aleppe", publicado de manera póstuma. “Sabía que le quedaba un año de vida, pero luchó como un león. Pensaba en el futuro, en sus nietos”, recordó a la agencia ANSA Mario Andreose, actual presidente de la editorial y colaborador cercano de Eco desde 1982.

En estos diez años, La Nave di Teseo publicó más de cincuenta títulos del autor, entre reediciones, rescates y nuevas versiones, como "El fascismo eterno" o "El nombre de la rosa" ilustrado por Milo Manara. A ello se suma la reciente aparición de "La humana sed de los prólogos", editado por Leo Liberti, que reúne textos escritos entre 1956 y 2015 y da cuenta de la amplitud intelectual de Eco, desde la literatura hasta la historieta y la filosofía.

Eco y Borges: afinidades electivas

Aunque nunca formaron una dupla sistemática, la relación intelectual entre Umberto Eco y Jorge Luis Borges fue profunda y fecunda. Eco reconoció en múltiples ocasiones su admiración por el escritor argentino, a quien consideraba un maestro en el arte de pensar la literatura como un sistema de signos, laberintos y bibliotecas.

Borges fue, para Eco, una figura central en la concepción de la biblioteca como universo simbólico y de la erudición como juego intelectual. No es casual que "El nombre de la rosa" dialogue explícitamente con el imaginario borgiano: la biblioteca-laberinto, el bibliotecario ciego y la idea del saber como poder y peligro remiten de manera directa al autor de "Ficciones". Eco solía decir que Borges había escrito “libros que parecían comentarios a libros inexistentes”, una definición que también podría aplicarse a buena parte de su propia obra ensayística.

Si Borges exploró los infinitos de la literatura desde la ficción breve y el ensayo metafísico, Eco lo hizo desde la novela histórica, la semiótica y la reflexión cultural.