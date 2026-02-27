Convocatoria de Los Andes: una pintura de Sara Rosales

La legendaria pintora mendocina Sara Rosales ofrece para esta convocatoria su obra Boquitas pintadas IX.

Este cuadro forma parte de una serie más amplia, titulada a su vez Ellas a mi manera.

Se formó como Profesora de Dibujo y Pintura en la Academia Provincial de Bellas Artes.

Boquitas pintadas IX, obra de la serie Ellas a mi manera. Pintura de Sara Rosales.

Desde fines de los años 60 comenzó a exponer, integrándose al grupo Numen y alejándose progresivamente del academicismo para explorar técnicas mixtas, collage, cera, tintas y dorados.

Su universo visual se caracteriza por manos, rostros, mujeres, aves e instrumentos musicales, tratados con una fuerte carga simbólica y emocional. Ha realizado más de 160 exposiciones colectivas y 56 individuales según registros históricos.

Rosales no solo produjo obra: construyó escena cultural. Sus obras integran colecciones privadas en América y Europa, reforzando su presencia más allá del ámbito regional.

Recibió la Distinción Honorífica “General San Martín”, uno de los mayores reconocimientos culturales de Mendoza. Fue declarada personalidad trascendente en las artes por instituciones provinciales.