Convocatoria de Los Andes: seis poemas de Sergio Morán

Un color verde espeso…
El poeta y editor mendocino comparte algunos de sus textos inéditos. Se trata de cinco poemas breves y uno de mayor extensión.
´
Un color verde espeso
de césped y hojas
avanza sobre los rieles
de una vía muerta
El tiempo nunca es
un envase vacío
´
*
´
La piedra del río
Es mi tiempo
-
-
Formas breves alrededor del tema del agua
´
1
En el camino caen pelusas de los álamos.
Es primavera.
Cruza un gorrión.
´
´
2
´
A la orilla de un canal seco
las hojas de un álamo extrañan el agua.
Abandonan las ramas grises.
´
´
3
´
La siguiente primavera
la aridez cumple su promesa:
Los gorriones no vuelven.
-
-
Onda corta
´
A la memoria viene
el recuerdo de noches
tratando de captar una señal
de onda corta
en la casa paterna.
Pienso en una radio portátil
desde que los viejos no están.
Tal vez por el aire lejano
venga una vibración
un resorte por donde fluya
una gota de sangre
que me una al suelo que piso.
-
-
Locus terribilis antídoto
´
Un deseo profundo
de que sea invierno
de tarde y llueva
Que las obligaciones sean aplazadas
el dinero abolido
Que no sea una preocupación
el día siguiente
ni urgente ningún mensaje
Que la hora no sea un motivo importante
Que haya otra ronda
y te quedes.
-
-
Pronunciar
´
Era
decía
divertía
´
un viento que denuncia
los agujeros de ese refugio
levantado en el desierto
que es el lenguaje.
-
-
Algo como una interferencia…
´
Algo como una interferencia debe estar pasando
La polaridad de algunas palabras está cambiando.
´
Un ex combatiente, otro que se escurrió de las desapariciones,
uno que fue pibe en el 83
sienten en el aire como si alguien
moviera violentamente el dial de una radio
un golpe seco sobre la palabra democracia.
´
Una chica de 30 arriba de un micro
presiente una señal de otro mundo que la acucia
sin que entienda donde.
Su streaming favorito intervenido por la descarga
de ruido de lluvia en la pantalla,
el fragmento 2 de Alceo se deforma en el aire
y las letras de la palabra tirano
se despliegan como una chapa oxidada.
´
Un flaco que reparte su tiempo
entre el cens y la app de delivery
escucha un podcast sobre cosas que no importarán
parece la señal de onda corta UVB-76
de la que hablan las noticias,
todo confuso
las palabras son espasmos
Libertad es prohibir
Privilegio es derecho
y permutas así
´
En otro punto de la ciudad
las antenas de telefonía desorientan a los pájaros,
amantes se alejan de umbrales a los que no volverán
confianza es miedo
y amor, tristeza
-
Sergio Morán nació en 1979 en el este de Mendoza. En 2018 publicó su libro de poemas Calle desconocida (Peces de Ciudad). En 2021 Ediciones en Danza publicó su segundo libro, Ya no acampan gitanos en los baldíos. Su último libro, El amor es un exceso de lenguaje, fue publicado por Peras del Olmo en 2022.
Sus poemas integran diversas antologías. Desde 2020 dirige la revista digital Futuros eran los de antes, especialmente dedicada a la poesía. Comentarios, reseñas y selección de su obra han aparecido en revistas nacionales y extranjeras. Participó en charlas, talleres y lecturas en distintas ediciones de la Feria del libro de Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero y del Encuentro de Jóvenes escritores de Salta. En 2025 fue jurado del Certamen Vendimia en la categoría Poesía. Ha colaborado como columnista en medios digitales de su provincia y Buenos Aires. Coordina el taller de lectura de poesía Señal. Los poemas pertenecen a las plaquetas inéditas: Tiempo sin certidumbre, Libre de toda usura y Días como sombra.
