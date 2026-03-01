Convocatoria de Los Andes: seis poemas de Sergio Morán

Convocatoria de Los Andes: cinco microrrelatos de Leandro Hidalgo

de césped y hojas

avanza sobre los rieles

de una vía muerta

El tiempo nunca es

un envase vacío

´

*

´

La piedra del río

Es mi tiempo

-

-

Formas breves alrededor del tema del agua

´

1

En el camino caen pelusas de los álamos.

Es primavera.

Cruza un gorrión.

´

´

2

´

A la orilla de un canal seco

las hojas de un álamo extrañan el agua.

Abandonan las ramas grises.

´

´

3

´

La siguiente primavera

la aridez cumple su promesa:

Los gorriones no vuelven.

-

-

Onda corta

´

A la memoria viene

el recuerdo de noches

tratando de captar una señal

de onda corta

en la casa paterna.

Pienso en una radio portátil

desde que los viejos no están.

Tal vez por el aire lejano

venga una vibración

un resorte por donde fluya

una gota de sangre

que me una al suelo que piso.

-

-

Locus terribilis antídoto

´

Un deseo profundo

de que sea invierno

de tarde y llueva

Que las obligaciones sean aplazadas

el dinero abolido

Que no sea una preocupación

el día siguiente

ni urgente ningún mensaje

Que la hora no sea un motivo importante

Que haya otra ronda

y te quedes.

-

-

Pronunciar

´

Era

decía

divertía

´

un viento que denuncia

los agujeros de ese refugio

levantado en el desierto

que es el lenguaje.

-

-

Algo como una interferencia…

´

Algo como una interferencia debe estar pasando

La polaridad de algunas palabras está cambiando.

´

Un ex combatiente, otro que se escurrió de las desapariciones,

uno que fue pibe en el 83

sienten en el aire como si alguien

moviera violentamente el dial de una radio

un golpe seco sobre la palabra democracia.

´

Una chica de 30 arriba de un micro

presiente una señal de otro mundo que la acucia

sin que entienda donde.

Su streaming favorito intervenido por la descarga

de ruido de lluvia en la pantalla,

el fragmento 2 de Alceo se deforma en el aire

y las letras de la palabra tirano

se despliegan como una chapa oxidada.

´

Un flaco que reparte su tiempo

entre el cens y la app de delivery

escucha un podcast sobre cosas que no importarán

parece la señal de onda corta UVB-76

de la que hablan las noticias,

todo confuso

las palabras son espasmos

Libertad es prohibir

Privilegio es derecho

y permutas así

´

En otro punto de la ciudad

las antenas de telefonía desorientan a los pájaros,

amantes se alejan de umbrales a los que no volverán

confianza es miedo

y amor, tristeza

-

Sergio Morán (Agustín Martínez) (1) (1) El poeta mendocino Sergio Morán. Fotografía: Agustín Martínez.

Sobre el autor: Sergio Morán

Sergio Morán nació en 1979 en el este de Mendoza. En 2018 publicó su libro de poemas Calle desconocida (Peces de Ciudad). En 2021 Ediciones en Danza publicó su segundo libro, Ya no acampan gitanos en los baldíos. Su último libro, El amor es un exceso de lenguaje, fue publicado por Peras del Olmo en 2022.

Sus poemas integran diversas antologías. Desde 2020 dirige la revista digital Futuros eran los de antes, especialmente dedicada a la poesía. Comentarios, reseñas y selección de su obra han aparecido en revistas nacionales y extranjeras. Participó en charlas, talleres y lecturas en distintas ediciones de la Feria del libro de Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero y del Encuentro de Jóvenes escritores de Salta. En 2025 fue jurado del Certamen Vendimia en la categoría Poesía. Ha colaborado como columnista en medios digitales de su provincia y Buenos Aires. Coordina el taller de lectura de poesía Señal. Los poemas pertenecen a las plaquetas inéditas: Tiempo sin certidumbre, Libre de toda usura y Días como sombra.

Redes y contacto:

Correo electrónico: [email protected]

Facebook: Sergio Morán

IG: sergio.moran.50