Una leyenda del rock progresivo anuncia show en el teatro Plaza

Emerson, Lake & Palmer, leyenda del rock progresivo, volvió a los escenarios y Mendoza será una de sus paradas. La cita está marcada para el 24 de mayo en el Teatro Plaza, en lo que promete ser una noche atravesada por la épica de un género que convirtió la complejidad musical en espectáculo de masas durante los años setenta.

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“No es un tributo” , advierte la promoción del show, y la frase no es menor. Actualmente abundan los homenajes y recreaciones, pero el regreso de Emerson, Lake & Palmer promete la reconstrucción viva de un legado inoxidable, a cargo de Carl Palmer . El músico interactúa con Keith Emerson y Greg Lake, ya fallecidos, a través de archivos audiovisuales.

Una leyenda del rock progresivo

Formado en 1970, el trío integrado fue una de las piedras angulares del rock progresivo británico, junto a nombres como King Crimson, Yes y Genesis. Su propuesta combinaba virtuosismo instrumental, influencias de la música clásica y una ambición conceptual que llevó al rock a terrenos hasta entonces inexplorados.

Discos como "Tarkus", "Brain Salad Surgery" y "Trilogy" marcaron una época. Y no era extraño que sus conciertos incluyeran adaptaciones de obras de compositores como Modest Mussorgsky o Aaron Copland, borrando las fronteras entre lo académico y lo popular.

La muerte de Keith Emerson en 2016 y la de Greg Lake ese mismo año parecieron clausurar definitivamente la historia. Por eso cada nueva encarnación o proyecto asociado al nombre despierta tanto interés como debate entre fanáticos y críticos.