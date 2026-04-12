12 de abril de 2026 - 10:19

Pablo Picotto presenta un show de humor para explicar un mundo que se volvió raro

El humorista y standupero Pablo Picotto se presenta esta noche con su show "Tiempos Modernos" en versión 2026 y con los personajes que lo hicieron conocido a través de las redes sociales.

Pablo Picotto presenta su show de humor en el Teatro Independencia.

Pablo Picotto presenta su show de humor en el Teatro Independencia.

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Los Andes | Carina Bruzzone
Por Carina Bruzzone

Pablo Picotto presenta “Tiempos Modernos (Versión 2026)” en Mendoza con una mini gira que cierra el 12 de abril a las 21 en el Teatro Independencia. Antes pasó por San Luis y San Rafael. Las entradas para esta noche se consiguen en EntradaWeb y boletería del teatro.

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La función marcará el cierre en la provincia de la gira despedida de uno de sus espectáculos más celebrados, luego de recorrer distintos escenarios del país y consolidarse como una propuesta vigente.

El punto de partida del show es una pregunta tan simple como incómoda: “¿cómo era tu infancia?”. A partir de ahí, Picotto construye un recorrido que mezcla stand up, personajes y observación social para explicar cómo era vivir antes de internet y la hiperconectividad, en contraste con el presente y sus cambios constantes.

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No es la primera vez que presenta esta idea en Mendoza. En su última visita, en 2024, lo planteaba así: “¿Cómo expresar a las nuevas generaciones qué clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet?”. Esa pregunta funciona como eje del espectáculo.

Con más de 25 años de trayectoria, Picotto no se limita al formato clásico. “El stand up es, además de un estilo, una herramienta”, explicó en aquella entrevista con Los Andes dejando claro que su propuesta incorpora elementos teatrales y distintos recursos escénicos que enriquecen la experiencia en vivo.

Tiempos Modernos usa el pasado como excusa para hablar del presente: las redes sociales, los cambios en el trabajo y la velocidad con la que todo parece transformarse. También hay una mirada sobre el oficio. “Creo que la comedia en general es subestimada”, señaló el humorista, y sintetizó el desafío con otra pregunta: “¿Cómo hago yo para contar los dolores de la vida (…) pero a la vez que la gente se ría?”. Ahí está la clave del espectáculo.

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