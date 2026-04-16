Experiencia Queen llega a Mendoza con un show tributo en el teatro Plaza: dónde comprar las entradas

Experiencia Queen , el homenaje a la banda británica, vuelve en Mendoza con su impactante "Greatest Hits Tour 2026", un show que invita al público a revivir, en una sola noche, los grandes himnos de una de las bandas más legendarias de la historia del rock.

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La cita será este viernes 17 de abril, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del teatro.

El espectáculo propone un viaje directo a los icónicos conciertos de Queen, recreando con notable fidelidad tanto la música como la puesta en escena original. Cada integrante representa con precisión a los miembros originales del grupo, con vestuarios auténticos y el uso de instrumentos originales, logrando una experiencia visual y sonora deslumbrante que emociona a fanáticos de todas las edades.

El repertorio incluye clásicos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, transformando cada función en una verdadera celebración cargada de emoción, nostalgia y energía. Por su propuesta artística y su cuidada producción, Experiencia Queen se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia de la música que marcó a generaciones.

Más sobre Experiencia Queen

Con una trayectoria en constante crecimiento, EXPERIENCIA QUEEN se ha consolidado como uno de los espectáculos tributo de mayor nivel artístico y musical.

En Argentina, ha agotado localidades en escenarios emblemáticos como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, el show ha recorrido países de la región como Uruguay, Paraguay y Chile, y formó parte del festival Remind-GNP de Guadalajara (México), donde se presentó ante más de 12.000 espectadores.