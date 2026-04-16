Experiencia Queen llega a Mendoza con un show tributo en el teatro Plaza: dónde comprar las entradas

Experiencia Queen, el homenaje a la banda británica, vuelve en Mendoza con su impactante "Greatest Hits Tour 2026", un show que invita al público a revivir, en una sola noche, los grandes himnos de una de las bandas más legendarias de la historia del rock.
La cita será este viernes 17 de abril, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del teatro.
Cómo será el show
El espectáculo propone un viaje directo a los icónicos conciertos de Queen, recreando con notable fidelidad tanto la música como la puesta en escena original. Cada integrante representa con precisión a los miembros originales del grupo, con vestuarios auténticos y el uso de instrumentos originales, logrando una experiencia visual y sonora deslumbrante que emociona a fanáticos de todas las edades.
Embed - Experiencia Queen - Bohemian Rhapsody (en vivo)
El repertorio incluye clásicos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, transformando cada función en una verdadera celebración cargada de emoción, nostalgia y energía. Por su propuesta artística y su cuidada producción, Experiencia Queen se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia de la música que marcó a generaciones.
Más sobre Experiencia Queen
Con una trayectoria en constante crecimiento, EXPERIENCIA QUEEN se ha consolidado como uno de los espectáculos tributo de mayor nivel artístico y musical.
En Argentina, ha agotado localidades en escenarios emblemáticos como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, el show ha recorrido países de la región como Uruguay, Paraguay y Chile, y formó parte del festival Remind-GNP de Guadalajara (México), donde se presentó ante más de 12.000 espectadores.