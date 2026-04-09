El legado de Viejas Locas: Fachi y Abel darán un show repleto de clásicos en Mendoza

Los ex integrantes de la mítica banda de rock darán un show en mayo en nuestra provincia. Dónde comprar las entradas.

El espíritu del rock barrial vuelve a encenderse en Mendoza. El próximo sábado 30 de mayo, VIEJAS LOCAS x Fachi y Abel se presentará en 23 Ríos Craft Beer (Luján de Cuyo) para celebrar sus 30 años de trayectoria con un show especial que promete una noche intensa, cargada de clásicos, emoción y pogo. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar.

Encabezado por Fachi Crea y Abel Meyer, miembros fundamentales de la formación original, el proyecto mantiene viva la esencia cruda, directa y auténtica que convirtió a Viejas Locas en una de las bandas más influyentes del rock nacional de los años 90.

Formada en Buenos Aires a mediados de los años 90, Viejas Locas se consolidó como un emblema del rock barrial argentino. Con letras directas, identidad urbana y una conexión genuina con su público, sus canciones siguen vigentes y continúan convocando multitudes en todo el país. En esa misma línea, VIEJAS LOCAS x Fachi y Abel sostiene y proyecta ese legado con una propuesta fiel a su sonido original.

Embed - Viejas Locas X FyA | Dificil de entender - La Trastienda 24/05/2023 Todos los hits, en una sola noche Será un recorrido sin pausas por el ADN del rock argentino, con un repertorio integrado exclusivamente por clásicos que marcaron época.

Durante el recital sonarán canciones emblemáticas como: “Intoxicado”, “Todo Sigue Igual”, “Perra”, “Lo Artesanal”, “Homero”, entre otros himnos infaltables, interpretados con la potencia original y la química intacta entre bajo y batería que caracteriza a Fachi y Abel sobre el escenario.

La presentación en Mendoza forma parte de la gira nacional que viene recorriendo distintas ciudades con gran convocatoria y funciones agotadas. Además, la fecha contará con la participación de bandas invitadas: Setas y Chantas, completando una noche 100% rockera.