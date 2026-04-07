Piti Fernández vuelve a Mendoza para dar un show en el Arena Maipú: dónde comprar las entradas

Piti Fernández comienza un nuevo tour solista, que lo llevará a distintas ciudades para recorrer sus tres discos: “Conmigo Mismo”, “PNL” y “Tuertos Vivos”.

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Como parte de la gira, el músico vuelve al Arena Maipú Stadium el 16 de mayo . Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).

Piti Fernández, frontman de Las Pastillas del Abuelo , en paralelo continúa con su camino solista. Este año, lo comenzó este año en el Cosquín Rock, nuevamente en el Escenario Casita del Blues , colmado de público.

Su último material “Tuertos Vivos” es un disco conceptual lanzado en 2024 con letras atravesadas por los tiempos de la post verdad, los orígenes de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes.

Durante el 2025, realizó una gira por toda Argentina que lo llevó por Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Rafaela, Concordia, Junín, Rufino, San Miguel, Tandil, Tandil, Olavarría, Mar Del Plata, Bahía Blanca, Necochea, La Plata y Rosario.

Su trabajo anterior fue “Caminos Bríos” de 2022, que cuenta con invitados como Ricardo Tapia de La Mississippi, Martin “Mono” Fabio de Kapanga, Claudia Puyó, “Alambre” González

Piti Fernández inicia este viaje, en paralelo a su carrera como cantante de Las Pastillas del Abuelo, a mediados del 2017; dos meses después editó “Conmigo mismo”. Disco debut conformado por canciones con letras de poemas escritos por su abuelo y composiciones propias.

Álbum que fue presentado en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires y en las principales salas y festivales del país. Como también en Uruguay y Paraguay.