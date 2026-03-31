31 de marzo de 2026 - 15:13

Bombazo: Usted Señalemelo regresa a los escenarios y anuncia disco, tour y un show en Mendoza

La banda mendocina Usted Señalemelo se presentará en agosto, en el marco de la gira por su nuevo disco, "Términos & Condiciones".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En medio de la expectativa generada por su inminente regreso a los escenarios porteños con dos shows íntimos en Niceto, el trío mendocino Usted Señalemelo confirmó una noticia largamente esperada: volverá a presentarse en su provincia natal como parte de la gira nacional de “Términos & Condiciones, su más reciente trabajo discográfico.

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El reencuentro con el público local tendrá lugar el 21 de agosto a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo, en el marco de un recorrido que marcará el regreso de la banda a los escenarios argentinos tras tres años desde su última gira, "TRIPOLAR". La venta general de entradas —en modalidad Early Birds— comenzará el 7 de abril a las 14, a través de la plataforma Flashpass.

Producida por DF Entertainment y Feliz Agencia, la gira propone un retorno a formatos más íntimos, en los que la cercanía con el público se vuelve un elemento central.

El tramo nacional del tour comenzará el 14 de agosto en Córdoba, en Club Paraguay, y continuará el 15 en Santa Fe (HUB) y el 16 en Rosario (Bioceres Arena). Luego, la banda se presentará el 19 de agosto en San Juan (Hugo Espectáculos), antes de llegar a Mendoza el 21, y cerrar el recorrido el 22 en Neuquén (Mood Live).

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Cómo es el disco

Con “Términos & Condiciones”, su cuarto álbum de estudio, Usted Señalemelo profundiza una transformación estética y sonora que ya se insinuaba en sus trabajos anteriores. El disco, producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, se sumerge en una búsqueda más electrónica y conceptual, donde cada elemento parece responder a una lógica interna rigurosa. Las canciones abordan los vínculos, el deseo y las tensiones contemporáneas, construyendo un universo en capas que se despliega tanto en lo musical como en lo performático.

Esa misma lógica se traslada al escenario bajo la dirección creativa de Sofía Malamute, con una propuesta que apuesta a la depuración formal, una estética monocromática y una comunicación alineada con el concepto del álbum. El resultado es un show donde la experiencia se vuelve total: un espacio en el que la música, la imagen y el cuerpo dialogan sin intermediaciones.

Con más de una década de trayectoria, el trío se consolidó como una de las referencias clave de la escena alternativa en español.

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