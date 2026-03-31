31 de marzo de 2026 - 14:29

Una cita con el rock "menduko": un show en el Le Parc unirá dos bandas locales este viernes

Rubén Villalobos and the Drink Team y Los Bicicleteros mostrarán lo mejor del rock mendocino en el Le Parc. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La escena local vuelve a latir con fuerza en una nueva cita donde el rock se propone conectarnos con nuestra mejor música local. Este viernes 3 de abril a las 21.30, la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc será el punto de encuentro para una “Noche de rock menduko” que reúne a dos proyectos fundamentales del circuito independiente: Rubén Villalobos and the Drink Team y Los Bicicleteros.

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La propuesta, que tendrá entradas generales a $10.000 en Entradaweb.com.ar, se inscribe en una tradición que atraviesa generaciones: la de un rock cuyano que dialoga con su territorio.

Rubén Villalobos and the Drink Team llegan a este escenario con la solidez de un recorrido sostenido en el tiempo. Con 12 años de trayectoria, más de 70 presentaciones en vivo y tres discos editados, el proyecto ha sabido construir un lenguaje propio a partir de la fusión. Rock, blues, jazz, folclore argentino y reggae conviven en una propuesta que esquiva las etiquetas rígidas y apuesta por una sonoridad abierta, en constante expansión.

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Del otro lado, Los Bicicleteros aportan una energía distinta pero complementaria. Con ocho años de recorrido en los escenarios locales, el grupo se caracteriza por una versatilidad que ellos mismos definen como una “licuadora musical”. En su repertorio conviven el pulso del punk, la intensidad del metal, la improvisación del jazz y las raíces del folclore, dando como resultado shows eclécticos, dinámicos y atravesados por una impronta lúdica.

“Noche de rock menduko” se presenta así como una invitación a volver a lo esencial: la música en vivo, el encuentro cara a cara y el pulso del rock menduko.

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