Wine Rock 2026: logística, servicios y cronograma para la edición aniversario en Lomas del Malbec

El predio de Lomas del Malbec abrirá sus puertas desde el mediodía para una jornada que integra clínicas técnicas, maridaje regional y un operativo especial de transporte

El Wine Rock Sessions entra en su cuenta regresiva definitiva para el próximo sábado 28 de marzo. Con las entradas en su última fase de preventa, la atención se desplaza ahora hacia los detalles operativos de una edición que, al cumplir 15 años, traslada su infraestructura a un nuevo escenario en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo.

wine rock Wine Rock LM Comunicación Este cambio de locación no es menor: el predio ha sido acondicionado para albergar un despliegue técnico que busca profesionalizar aún más el vínculo entre el sector vitivinícola y la producción de espectáculos masivos. Las entradas remanentes continúan disponibles exclusivamente a través de la plataforma Passline.

Ratones Paranoicos (2) Ratones Paranoicos es una banda que luego de su separación, volvió para quedarse. LM Comunicación Cronograma de apertura y actividades enológicas La jornada comenzará a las 13:00 con la apertura de los controles de acceso. Se recomienda la llegada temprana, ya que el flujo de actividades está diseñado para aprovechar la luz natural de la tarde mendocina. El bloque inicial del evento estará marcado por las "Catas Guiadas", una de las insignias del festival. A partir de las 14:30, en un sector reservado del viñedo, el periodista Bebe Contepomi y la enóloga Victoria Brond encabezarán sesiones de degustación técnica. En estos espacios, se analizarán etiquetas de alta gama mientras se debate sobre la estructura de composición tanto de un vino como de una obra musical, ofreciendo un contenido de valor agregado para quienes buscan algo más que un recital convencional.

Estelares Estelares LM Comunicación El despliegue de la feria "Vino y Bocado" El núcleo de servicios se concentrará en la feria gastronómica "Vino y Bocado", que este año contará con la participación confirmada de más de 15 bodegas de primer nivel. Cada establecimiento contará con estaciones de servicio donde los asistentes podrán canjear sus troqueles de degustación o adquirir copas adicionales por sistema de carga.

Catupecu Machu Uno de los clásicos de Wine Rock, Catupecu Machu. lm comunicación En términos de alimentación, la propuesta huye del concepto de "comida rápida" genérica para enfocarse en la gastronomía de fuegos. Se dispondrán puestos de cocina regional con menús diseñados para ser consumidos de forma ágil, incluyendo opciones de carnes a la llama, empanadas de autor y alternativas vegetarianas, siempre con el foco puesto en el maridaje con los varietales presentes. La intención de la organización es que la experiencia culinaria esté a la altura del Line Up musical, que este año tiene como pilares a Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Estelares y los mendocinos Pasado Verde. Además, las artistas locales Nectar 02 y Esperanzah completan la grilla.