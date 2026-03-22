Wine Rock 2026: logística, servicios y cronograma para la edición aniversario en Lomas del Malbec

El Wine Rock Sessions entra en su cuenta regresiva definitiva para el próximo sábado 28 de marzo. Con las entradas en su última fase de preventa, la atención se desplaza ahora hacia los detalles operativos de una edición que, al cumplir 15 años, traslada su infraestructura a un nuevo escenario en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo.
Este cambio de locación no es menor: el predio ha sido acondicionado para albergar un despliegue técnico que busca profesionalizar aún más el vínculo entre el sector vitivinícola y la producción de espectáculos masivos. Las entradas remanentes continúan disponibles exclusivamente a través de la plataforma Passline.
Cronograma de apertura y actividades enológicas
La jornada comenzará a las 13:00 con la apertura de los controles de acceso. Se recomienda la llegada temprana, ya que el flujo de actividades está diseñado para aprovechar la luz natural de la tarde mendocina. El bloque inicial del evento estará marcado por las "Catas Guiadas", una de las insignias del festival. A partir de las 14:30, en un sector reservado del viñedo, el periodista Bebe Contepomi y la enóloga Victoria Brond encabezarán sesiones de degustación técnica. En estos espacios, se analizarán etiquetas de alta gama mientras se debate sobre la estructura de composición tanto de un vino como de una obra musical, ofreciendo un contenido de valor agregado para quienes buscan algo más que un recital convencional.
El despliegue de la feria "Vino y Bocado"
El núcleo de servicios se concentrará en la feria gastronómica "Vino y Bocado", que este año contará con la participación confirmada de más de 15 bodegas de primer nivel. Cada establecimiento contará con estaciones de servicio donde los asistentes podrán canjear sus troqueles de degustación o adquirir copas adicionales por sistema de carga.
En términos de alimentación, la propuesta huye del concepto de "comida rápida" genérica para enfocarse en la gastronomía de fuegos. Se dispondrán puestos de cocina regional con menús diseñados para ser consumidos de forma ágil, incluyendo opciones de carnes a la llama, empanadas de autor y alternativas vegetarianas, siempre con el foco puesto en el maridaje con los varietales presentes. La intención de la organización es que la experiencia culinaria esté a la altura del Line Up musical, que este año tiene como pilares a Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, Estelares y los mendocinos Pasado Verde. Además, las artistas locales Nectar 02 y Esperanzah completan la grilla.
Logística de transporte y beneficios Fanatic VIP
Un dato fundamental para los asistentes es la gestión del transporte. Lomas del Malbec contará con un sector de estacionamiento controlado, aunque dada la afluencia de público, se fomenta el uso de traslados compartidos. Para quienes optaron por la experiencia Fanatic VIP, la logística se simplifica notablemente: este acceso incluye estacionamiento exclusivo con ingreso prioritario al predio, evitando las filas generales. Además, este sector contará con una plataforma elevada con vista directa al escenario, mobiliario de descanso, sombra permanente y un servicio de catering y barra de vinos libre durante toda la jornada.
Para el público general, la recomendación es asistir con calzado cómodo apto para terreno de viñedo y protección solar, previendo que la mayor parte de la actividad se desarrolla al aire libre. Con el cierre de los shows previsto para la medianoche, el Wine Rock 2026 se prepara para ejecutar una de sus ediciones más ambiciosas en términos de producción técnica y confort para el usuario, manteniendo el estándar que lo convirtió en un clásico del cierre de la Vendimia.