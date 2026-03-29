Entre copas y guitarras: el Wine Rock 2026 reafirmó su propia lógica de festival

El sábado 28 de marzo se realizó una nueva edición del Wine Rock en Lomas del Malbec, en Luján de Cuyo . El encuentro volvió a proponer un cruce entre música en vivo, gastronomía y cultura vitivinícola, con una convocatoria sostenida a lo largo de toda la jornada.

A partir de las 16 y con un ingreso más que ordenado, el predio esperó al público en distintos espacios que incluyeron stands de bodegas, propuestas gastronómicas y sectores destinados a experiencias guiadas. Más de una decena de productores participaron con degustaciones y actividades vinculadas al vino .

Si bien parte del público llegó puntual, el grueso de la afluencia se incrementó hacia la tarde noche, casi con los primeros acordes de Catupecu. Antes, en la apertura estuvo Esperanzah quien empezó su recital apenas 15 minutos después de la hora en que se abrían las puertas del predio, con lo cual, el público fue exiguo, aunque entusiasta.

Mientras se preparaba el primer escenario para recibir a los Pasado Verde , en el sector VIP se realizó una actividad de maridaje entre chocolate y vino. Allí, quienes habían optado por esa actividad pudieron realizar sus propios alfajores, con llamativos decorados y degustados con exquisitos vinos.

A las 17 puntual, cuando el sol caía a pleno sobre el predio, los Pasado Verde salieron a escena para presentar sus temas más emblemáticos y el nuevo lanzamiento "Romantinaitis" . Los fanáticos, agolpados contra el escenario, agradecieron cada acorde y los despidieron al grito de “once temas más y no jodemos más”.

Wine Rock 2026 Pasado Verde. LM Comunicación

Minutos más tarde de finalizado ese show, a las 18, las chicas de Néctar 02 inundaron el aire desde el segundo escenario con sus covers y sus melodiosas voces, dando un toque distinto a un encuentro que suele ser netamente rockero.

Comienzo del pulso rockero con Estelares

Una vez terminado el recital de Nectar 02, Estelares comenzó con sus acordes en el escenario principal, con un repaso de sus principales hits, entre los que no faltaron "Ella dijo", "Un día perfecto" y" Aire".

Luego de la presentación de Estelares, el ánimo del público comenzó a prepararse para lo más esperado de la jornada: las presentaciones de Catupecu y, al cierre, Ratones Paranoicos.

A esa altura de la tarde, con el sol cayendo sobre las montañas, los presentes tuvieron tiempo de buscar algun buen vino, una cerveza o un vermut para descansar, comer algo y recobrar fuerzas antes de la presentación y potencia de los que secundan a Fernando Ruiz Díaz.

Wine Rock 2026 LM Comunicación

Fue a esa altura de la tarde, cuando se desarrollaron actividades como catas dirigidas, charlas y espacios de degustación, entre los que se destacaron propuestas de música y gastronomía en formatos más íntimos, para quienes tenían la opción VIP, como así también sectores gastronómicos con opciones variadas para los que accedieron al campo.

Pasadas las 20, ya con los últimos rayos de sol apareció Catupecu Machu en escena para sacudir el suelo con sus acordes potentes y la estruendosa voz de Ruiz Díaz. Todo fue al 100% desde el principio y sin concesiones, para terminar con un apoteósico cierre bajo los acordes de “Magia Veneno”, “A veces Vuelvo” y “Y lo que quiero es que pises sin el suelo”.

Casi sin intervalo, apenas unos 15 minutos más tarde, como para no perder el fragor que había dejado Catupecu en el público, Juanse junto a Ratones Paranoicos se hicieron presentes en escena para confirmar que el mito sigue intacto.

Como si no hubieran pasado 30 años, Juanse dio un show memorable, enfundado en sus pantalones de cuero, con cinturón grueso y una remera tipo “pupera”, fue un flashback a lo mejor de los años ´'90, no solo por el look de toda la banda sino por la voz de Juanse y los acordes de sus temas más emblemáticos, que a esta altura supera las tres decenas, como mínimo.

Wine Rock 2026 LM Comunicación

“Sigue girando”, “El rock del pedazo”, “Isabel”, “Ya morí” y “Rock del gato” fueron algunos de los elegidos por la banda para repasar sus extensísima trayectoria. Sin dudas, fue un éxtasis rockero para los fanáticos.

Hacia el cierre de la noche, la programación viró hacia la música electrónica con sets de Diego Castellano y Jessica Brankka, que marcaron el tramo final del festival.

La edición 2026 reafirmó el formato del Wine Rock Sessions como un evento que articula distintas experiencias en un mismo espacio, con el vino como elemento central y la música como principal convocatoria. Sin buscar competir con festivales masivos, la propuesta continúa consolidando una identidad propia dentro de la agenda cultural.