Pity Álvarez vuelve a Mendoza y tocará en el teatro griego Frank Romero Day

Pity Álvarez , el exlíder de Vacas Locas e Intoxicados, llega a Mendoza en un concierto que dará que hablar y que surge de su nueva etapa, tanto personal como artística. Su show será el sábado 13 de junio , a las 19, nada menos que en el teatro griego Frank Romero Day (Parque San Martín, Ciudad).

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La venta de entradas estará disponible a partir del jueves 21 de mayo , a las 10 por Enigmatickets.com.

El esperado reencuentro con el público de Cuyo tendrá un formato especial: las puertas del teatro se habilitarán desde las 16 para que los fanáticos puedan vivir la experiencia completa desde temprano, compartir la previa y disfrutar de una jornada única con el show que comenzará puntual a las 19.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados lanzó recientemente el single y video Lejos de Ser y en paralelo regresó a los escenarios . El video está protagonizado por Pity y por el actor Rodrigo de la Serna.

Este retorno se da con una serie de presentaciones que comenzó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35 mil personas. Y el 9 de mayo pasado convocó a 25 mil personas, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Fue en ese concierto, donde Cristian “Pity” Álvarez anunció que volvería a Mendoza y la expectativa no se hizo esperar.

Finalmente, el 13 de junio tendrá su debut en el Teatro Griego de la provincia, para vivir una noche a pleno rock and roll, donde repasará en vivo junto toda su historia musical con clásicos como Me gustas mucho, Fuego, Una vela, Quieren Rock, además de las nuevas canciones.

Pity es uno de los músicos fundamentales del rock nacional y en esta etapa está acompañado por su banda, integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.

También vivió momentos graves relacionados con su vida personal y adicciones. Su salud mental fue en picada durante mucho tiempo y todo desembocó en el asesinato de Cristian Díaz, del que fue acusado y por el que fue encarcelado. Luego, recibió tratamientos psiquiátricos que permitieron su recuperación.

El concierto en Mendoza marca un regreso esperado en Cuyo luego de casi 13 años de ausencia, Pity está listo para ofrecer un show a puro rock and roll en un marco imponente como el teatro Griego.