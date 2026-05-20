Más de 300.000 litros de sangre: la película más atroz de la historia ya tiene fecha de estreno en streaming

Con más de 300 mil litros de sangre falsa utilizados durante el rodaje, una película de terror independiente se convirtió en el fenómeno inesperado de 2026 y rompió un récord histórico dentro del cine gore. Además de su brutal nivel de violencia, logró transformarse en un éxito de taquilla pese a haber sido realizada con un presupuesto muy bajo.
Se trata de “Iron Lung: Océano de sangre", la adaptación cinematográfica del videojuego de terror creado por David Szymanski, escrita, dirigida y protagonizada por el youtuber Mark “Markiplier” Fischbach. La película se estrenó en los cines argentinos el 12 de marzo de 2026.
De qué trata “Iron Lung: océano de sangre”
La historia transcurre en un futuro posapocalíptico después de un fenómeno conocido como “El Rapto Silencioso”, que provocó la desaparición de todas las estrellas y planetas habitables del universo. En ese contexto, un convicto acepta una peligrosa misión: explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada a bordo de un pequeño submarino llamado “Pulmón de Hierro”.
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La película apuesta por una atmósfera claustrofóbica, horror psicológico y elementos de ciencia ficción oscura, muy en línea con el videojuego original lanzado en 2022.
Récord de sangre falsa y éxito inesperado
Según trascendió en medios especializados, la producción utilizó más de 300 mil litros de sangre falsa durante el rodaje, superando el récord que tenía "Posesión infernal" (Evil Dead) de Fede Álvarez, que había empleado cerca de 265 mil.
"Iron Lung" está basada en un videojuego y es, oficialmente, la película más sangrieta de la historia.
"Iron Lung" está basada en un videojuego y es, oficialmente, la película más sangrieta de la historia.
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El fenómeno también sorprendió por su rendimiento económico. Realizada con un presupuesto cercano a los 3 millones de dólares, la película superó los 50 millones en recaudación mundial y se convirtió en uno de los éxitos independientes del año.
Cuándo se estrena "Iron Lung" en el streaming
Después de su paso por los cines, Markiplier confirmó que la película tendrá estreno digital exclusivo el próximo 31 de mayo de 2026 a través de YouTube Movies. El acceso será pago y, por el momento, no se anunció su llegada a otras plataformas de streaming.