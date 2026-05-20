"No tiene la más mínima posibilidad": la frase del director de "El señor de los anillos" que reabrió el debate sobre Gollum

Más de dos décadas después del estreno de “El señor de los anillos” , la trilogía dirigida por Peter Jackson es una de las producciones más influyentes de la historia del cine. El director contó secretos del personaje más emblemático, Gollum, y cómo marcó un antes y un después en el uso de efectos visuales y captura de movimiento en Hollywood.

Así es la increíble casa minimalista de Juana Viale: diseño contemporáneo y rodeada de naturaleza

Peter Jackson, director de "El Señor de los Anillos".

Peter Jackson, director de "El Señor de los Anillos".

Jackson volvió a referirse al detrás de escena de la saga durante una conferencia en el Festival de Cannes, donde recibió una Palma de Oro Honorífica en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que tuvieron sus películas dentro de la industria cinematográfica.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el trabajo de Andy Serkis , el actor que interpretó a Gollum y que revolucionó la actuación digital gracias a la tecnología de captura de movimiento.

Según explicó el director, o riginalmente el equipo no tenía pensado que Serkis participara físicamente en el rodaje. La idea inicial era que Gollum fuera un personaje completamente animado y que el actor únicamente aportara la voz.

Andy Serkis como Gollum en "El Señor de los Anillos". Andy Serkis como Gollum en "El Señor de los Anillos". gentileza

Sin embargo, todo cambió cuando Elijah Wood y Sean Astin comenzaron a filmar las escenas junto al personaje. Jackson relató que necesitaban alguien en el set para interactuar con los actores y que Serkis aceptó acompañar las grabaciones interpretando a Gollum en persona.

“Cuando vimos a Andy moverse y actuar dentro del personaje entendimos que no podía limitarse solo a la voz”, explicó Jackson durante la conferencia. A partir de ahí, la producción decidió incorporar la captura de movimiento para trasladar sus gestos y expresiones directamente al personaje digital.

La actuación de Gollum y la polémica por los premios

Durante su intervención en Cannes, Jackson también habló sobre el reconocimiento que reciben las interpretaciones realizadas mediante captura de movimiento. Para el cineasta, el trabajo de Serkis fue una actuación “100% humana”, aunque considera que todavía existe resistencia dentro de la industria para premiar este tipo de interpretaciones.

"Es injusto, pero no tiene la más mínima posibilidad de ganar un premio de interpretación a corto plazo", afirmó el cineasta.

El director sostuvo que personajes digitales como Gollum rara vez son considerados en las grandes categorías actorales, pese al enorme nivel interpretativo que requieren.

Andy Serkis como Gollum en "El Señor de los Anillos". Andy Serkis como Gollum en "El Señor de los Anillos". gentileza

Andy Serkis dirigirá la nueva película de “El señor de los anillos”

El vínculo entre Serkis y la Tierra Media continuará ya que el actor no solo fue confirmado para volver a interpretar su papel sino que estará como director de “El señor de los anillos: La caza de Gollum”.

La producción contará nuevamente con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de la trilogía original.

La historia mostrará la persecución de Gollum mientras Aragorn intenta encontrarlo antes de que caiga en manos enemigas. El estreno está previsto para diciembre de 2027.