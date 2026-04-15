15 de abril de 2026 - 10:11

Chau, Viggo Mortensen: la precuela de "El señor de los anillos" confirmó al nuevo Aragorn y su fecha de estreno

La película se situará después de la trilogía de "The Hobbit", pero antes de los eventos de la trilogía original. Contará con el Gandalf original de Ian McKellen.

Anunciaron al actor que reemplazará a Viggo Mortensen en la nueva película de “El Señor de los anillos” &nbsp;

Anunciaron al actor que reemplazará a Viggo Mortensen en la nueva película de “El Señor de los anillos”

 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El universo de J.R.R. Tolkien vuelve a expandirse en la pantalla grande con una nueva precuela. “El señor de los anillos: The Hunt for Gollum” ya tiene fecha de estreno y elenco confirmado. Una de las mayores sorpresas: Aragorn regresa pero no será interpretado por Viggo Mortensen.

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La historia se ubicará en los años previos a La comunidad del anillo y posterior a "The Hobbit", con foco en la persecución de Gollum y los eventos que rodean su captura. La película explora una parte nunca contada: la búsqueda de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn.

Sin embargo, Mortensen no formará parte del proyecto. En esta nueva etapa, el encargado de interpretar al humano de la raza de los Dúnedain será Jamie Dornan ("50 Sombras de Grey"), quien dará vida a “Trancos”, la identidad con la que el montaraz se presenta antes de revelar su verdadero nombre. Este recambio marca un giro generacional dentro de la franquicia.

Jamie Dornan (50 Sombras de Grey) será el nuevo Aragorn de "El señor de los anillos".
Jamie Dornan (50 Sombras de Grey) será el nuevo Aragorn de

Jamie Dornan (50 Sombras de Grey) será el nuevo Aragorn de "El señor de los anillos".

Figuras que acompañarán a Jamie Dornan

El proyecto estará liderado por Andy Serkis, quien no solo volverá a interpretar a Gollum, sino que también se pondrá detrás de cámara como director. A su vez, regresan figuras emblemáticas de la trilogía original como Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo) y Lee Pace (Thranduil), reforzando el vínculo con las películas que marcaron a toda una generación.

Ian McKellen regresa como Gandalf.
Ian McKellen regresa como Gandalf.

Ian McKellen regresa como Gandalf.

El elenco se completa con incorporaciones destacadas como Kate Winslet, en un nuevo personaje llamado Marigol, y Leo Woodall, quien interpretará a Halvard. En el guion también hay continuidad: participan Fran Walsh y Philippa Boyens, claves en el éxito original, junto a nuevos nombres que buscan renovar la narrativa sin romper con su legado.

Fecha de estreno de la precuela

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