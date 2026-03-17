Vuelve "El Señor de los Anillos Sinfónico": cuándo será el concierto en el teatro Independencia

Tras agotar varias funciones, estel sábado 21 de marzo, a las 21, la Orquesta Barroca de Mendoza regresa al Teatro Independencia con una propuesta que invita al público a sumergirse nuevamente en la épica sonora de la Tierra Media.

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presenta el concierto “ El Señor de los Anillos Sinfónico ”, un espectáculo dedicado a la música de la emblemática trilogía cinematográfica basada en la obra de J. R. R. Tolkien.

El programa propone un recorrido musical por algunos de los momentos más memorables de las películas dirigidas por Peter Jackson, a través de la banda sonora compuesta por Howard Shore, considerada una de las más celebradas del cine contemporáneo.

Mediante una selección de suites sinfónicas de "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", "The Lord of the Rings: The Two Towers" y "The Lord of the Rings: The Return of the King", el concierto invita al público a revivir la épica historia mediante una de las bandas sonoras más reconocidas del cine.

Las entradas están disponibles a través de Entradaweb.com.ar o en la boletería del Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

Acerca de la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

En los últimos años, la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como "Harry Potter", "Star Wars", "El Señor de los Anillos", Studio Ghibli, Hans Zimmer y "Game of Thrones". Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.