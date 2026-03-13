Las confesiones de Joan Manuel Serrat en Mendoza: música, crítica a la ultraderecha y un homenaje universitario

“No he dejado atrás mi niñez”. Serrat dialogó con la prensa antes del concierto homenaje y del Doctorado Honoris Causa de la Uncuyo.

Joan Manuel Serrat dialogó con periodistas mendocinos en la conferencia de prensa previa al concierto homenaje organizado por la UNCuyo.

El histórico cantautor español participó de una conferencia de prensa acompañado por la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, en la que dialogó con periodistas sobre su trayectoria, su relación con la música y el significado de compartir este momento junto a los elencos artísticos de la universidad.

SERRAT EN MZA- 1 El histórico cantautor español respondió preguntas sobre su obra, su mirada sobre la actualidad y su vínculo con América Latina. Ramiro Gómez/ Los Andes El encuentro se realizó antes del concierto especial que la Orquesta Sinfónica, el Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes de la UNCuyo prepararon como homenaje al artista, en una agenda cultural que culminará con la entrega del Doctorado Honoris Causa, el máximo reconocimiento académico de la institución.

Música, memoria y pensamiento en su paso por Mendoza En un diálogo fluido con periodistas, al ser consultado por su canción “Pare” (“Padre”), una de sus composiciones más recordadas con fuerte contenido ambiental, Serrat destacó la vigencia del mensaje. “La escribí hace 50 años y todavía está vigente. Tal vez nos hemos acostumbrado a esta barbaridad de descuidar”.

Durante el encuentro también fue consultado sobre el avance de discursos de derecha en distintos escenarios políticos. El artista invitó a analizar el fenómeno con una mirada más amplia y sostuvo que es un fenómeno complejo: “Son una minoría esos jóvenes, pero hacen mucho ruido. También deberíamos preguntarnos qué falencias han tenido los gobiernos en no dar respuestas a las necesidades verdaderas de la gente”.

SERRAT EN MZA- 4 Joan Manuel Serrat junto a la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, en la previa de la entrega del Doctorado Honoris Causa. Ramiro Gómez/ Los Andes La infancia como raíz Al ser interpelado por una pregunta sobre el diálogo entre el niño que fue y el adulto que es hoy, el músico recordó con afecto sus primeros años. “He tenido la suerte de tener una niñez querida, que me permitió crecer con buenas raíces. No he dejado atrás mi niñez, ni pienso dejarla por nada”, sentenció el cantautor.