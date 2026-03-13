Fuerte temblor en Chile se sintió esta mañana en Mendoza

Un sismo de magnitud 6.5 se registró esta mañana en Chile y se sintió con fuerza en Mendoza y otras provincias del oeste del país.

Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tu celular en tiempo real

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El movimiento telúrico ocurrió a las 10.39 de este viernes , a una profundidad de 28 kilómetros, y su epicentro fue 39 km al suroeste de Huasco, en la costa frente a la región de Atacama , según los datos aportados por el Centro Sismológico Nacional de Chile.

En un primer reporte, el sismo había sido reportado con una magnitud preliminar de 6.3. Sin embargo, tras el análisis de los registros del Centro Sismológico chileno, el organismo ajustó posteriormente el parámetro a 6.5.

En la ciudad de La Serena, ubicada en la región de Coquimbo y cercana al epicentro, el movimiento fue advertido con fuerza, tal como reportaron los residentes en las redes sociales y los medios locales.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor también fue percibido en San Juan, La Rioja y Córdoba, más allá de Mendoza.

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en teléfonos Android

Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.

Activá la opción “Mensaje de emergencia”.

En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.

Recordá que la herramienta de sismos solamente funciona si tenés conexión con datos móviles o WiFi.

Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real

ShakeAlert usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos y analiza esos datos para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. El sistema ShakeAlert manda a continuación una señal al sistema de alertas de terremotos de Android, que envía una alerta de terremoto directamente a los usuarios de Android.

Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto.

Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal al servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto.

El método usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas.

Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android

Hay dos tipos de alertas:

Alerta de peligro

Diseñada para advertir de temblores leves y proporcionar más información al tocar la notificación.

Sólo se envía a usuarios que vayan a notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Respeta los ajustes de volumen, No molestar y notificaciones de tu dispositivo.

Alerta para tomar medidas