13 de marzo de 2026 - 10:50

Fuerte temblor en Chile se sintió esta mañana en Mendoza

El sismo alcanzó magnitud 6.5, según los datos oficiales. Fue al norte del país vecino, pero se percibió en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba.

Temblor se percibió en Mendoza esta mañana del 13 de marzo

Temblor se percibió en Mendoza esta mañana del 13 de marzo

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un sismo de magnitud 6.5 se registró esta mañana en Chile y se sintió con fuerza en Mendoza y otras provincias del oeste del país.

Leé además

José Antonio Kast dijo que indultará a carabineros y militares condenados por el estallido social

La nueva medida de Kast sobre el estallido social que hizo enojar a la izquierda en Chile

Por Redacción Mundo
alertas de sismos y terremotos de google: como activarlas en tu celular en tiempo real

Alertas de sismos y terremotos de Google: cómo activarlas en tu celular en tiempo real

Por Daniela Leiva

El movimiento telúrico ocurrió a las 10.39 de este viernes, a una profundidad de 28 kilómetros, y su epicentro fue 39 km al suroeste de Huasco, en la costa frente a la región de Atacama, según los datos aportados por el Centro Sismológico Nacional de Chile.

Sismo en Chile este 13 de marzo
Sismo en Chile este 13 de marzo

Sismo en Chile este 13 de marzo

En un primer reporte, el sismo había sido reportado con una magnitud preliminar de 6.3. Sin embargo, tras el análisis de los registros del Centro Sismológico chileno, el organismo ajustó posteriormente el parámetro a 6.5.

En la ciudad de La Serena, ubicada en la región de Coquimbo y cercana al epicentro, el movimiento fue advertido con fuerza, tal como reportaron los residentes en las redes sociales y los medios locales.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor también fue percibido en San Juan, La Rioja y Córdoba, más allá de Mendoza.

Cómo activar el sistema de alertas de terremotos en teléfonos Android

  • Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.
  • Activá la opción “Mensaje de emergencia”.
  • En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.

Recordá que la herramienta de sismos solamente funciona si tenés conexión con datos móviles o WiFi.

Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real
Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real

Sistema de alertas de terremotos de Google: cómo activar la herramienta de los teléfonos Android que avisa en tiempo real

ShakeAlert usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos y analiza esos datos para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. El sistema ShakeAlert manda a continuación una señal al sistema de alertas de terremotos de Android, que envía una alerta de terremoto directamente a los usuarios de Android.

Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto.

Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal al servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto.

El método usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas.

Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android
Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android
Sistema de alertas de terremotos de Google funciona en teléfonos Android

Hay dos tipos de alertas:

Alerta de peligro

  • Diseñada para advertir de temblores leves y proporcionar más información al tocar la notificación.
  • Sólo se envía a usuarios que vayan a notar temblores de 3 y 4 grados en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.
  • Respeta los ajustes de volumen, No molestar y notificaciones de tu dispositivo.

Alerta para tomar medidas

  • Diseñada para llamar tu atención antes de que empieces a notar temblores de moderados a fuertes, para que puedas tomar medidas para protegerte.
  • Sólo se envía a usuarios que van a notar temblores de grado 5 o superior en la escala MMI durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.
  • Ignorará los ajustes de No molestar, encenderá la pantalla y reproducirá un sonido fuerte.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tembló en San Juan y se sintió en Mendoza - Imagen ilustrativa / Web

¿Lo sentiste? El sismo que sorprendió a los mendocinos este lunes

Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza.

Fuerte temblor en La Rioja se sintió en Mendoza

stevanato: nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra produccion, nuestra cultura y nuestro turismo

Stevanato: "Nuestro festival es la forma en que defendemos nuestra producción, nuestra cultura y nuestro turismo"

sitevinitech vuelve a la ciudad de mendoza con una nueva edicion en el complejo de las naves

Sitevinitech vuelve a la Ciudad de Mendoza con una nueva edición en el Complejo de las Naves