29 de abril de 2026 - 21:47

La verdad detrás del supuesto lanzamiento de una nueva aerolínea en Argentina: "Fake news"

El piloto Enrique Piñeyro desmintió que Anchoíta Aviación sea una nueva aerolínea comercial. Aclaró que se trata de una filial técnica para contratos de hangaraje.

Enrique Piñeyro desmintió la creación de una nueva línea aérea comercial en Argentina.

Enrique Piñeyro desmintió la creación de una nueva línea aérea comercial en Argentina.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El empresario y piloto Enrique Piñeyro desmintió versiones sobre la creación de una nueva aerolínea comercial en Argentina a partir de la inscripción de Anchoíta Aviación. Además calificó esas informaciones como “fake news”.

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La controversia surgió luego de que distintos medios difundieran que la sociedad implicaba el lanzamiento de una nueva compañía aérea, con un capital inicial de $10 millones y estructura operativa propia. Sin embargo, Piñeyro aclaró que la firma tiene un objetivo administrativo específico.

Una estructura técnica, no una aerolínea

Según explicó, Anchoíta Aviación funciona como una filial técnica destinada a formalizar contratos de hangaraje, replicando un esquema que ya utiliza en otros países como España y Uruguay. El empresario sostuvo que la creación de esta sociedad no modifica su modelo de actividad actual, centrado en vuelos humanitarios y operaciones de asistencia a través de la organización Solidaire.

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“Esto es fake news. Es una filial como las que tenemos en otros países”, afirmó, al tiempo que cuestionó la interpretación mediática que presentó la inscripción como el nacimiento de una nueva aerolínea. “Supongo que es el camino más corto para llegar a 10.000 likes”, criticó Piñeyro respecto a la noticia publicada por iProfesional y luego levantada por otros medios.

De esta manera, Piñeyro cuestionó la forma en que se difundió la noticia y sugirió que la interpretación pudo haber respondido a una búsqueda de impacto mediático.

Operaciones humanitarias y actividad real

Durante el último año, Piñeyro concentró su actividad en traslado de refugiados y asistencia en crisis internacionales, principalmente en África y zonas de conflicto. La inclusión en el objeto social de actividades como transporte de pasajeros o vuelos charter responde, según explicó, a formatos estándar del sector aeronáutico, sin implicar que la empresa vaya a operar vuelos comerciales.

En este contexto, el empresario remarcó que la estructura legal de Anchoíta Aviación le permite gestionar la logística, mantenimiento y permanencia de aeronaves dentro de un marco regulatorio adecuado.

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