La verdad detrás del supuesto lanzamiento de una nueva aerolínea en Argentina: "Fake news"

El empresario y piloto Enrique Piñeyro desmintió versiones sobre la creación de una nueva aerolínea comercial en Argentina a partir de la inscripción de Anchoíta Aviación . Además calificó esas informaciones como “fake news” .

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La controversia surgió luego de que distintos medios difundieran que la sociedad implicaba el lanzamiento de una nueva compañía aérea, con un capital inicial de $10 millones y estructura operativa propia. Sin embargo, Piñeyro aclaró que la firma tiene un objetivo administrativo específico .

Según explicó, Anchoíta Aviación funciona como una filial técnica destinada a formalizar contratos de hangaraje , replicando un esquema que ya utiliza en otros países como España y Uruguay. El empresario sostuvo que la creación de esta sociedad no modifica su modelo de actividad actual , centrado en vuelos humanitarios y operaciones de asistencia a través de la organización Solidaire.

Esto es Fake News. Le expliqué a la periodista que era una filial como las que tenemos en España y Uruguay al solo efecto de firmar un contrato de hangaraje. Pero ella decidió que voy a abrir una línea aérea. Supongo que es el camino más corto para llegar a 10,000 likes pic.twitter.com/HSPUa34EOd

“Esto es fake news. Es una filial como las que tenemos en otros países” , afirmó, al tiempo que cuestionó la interpretación mediática que presentó la inscripción como el nacimiento de una nueva aerolínea. “Supongo que es el camino más corto para llegar a 10.000 likes” , criticó Piñeyro respecto a la noticia publicada por iProfesional y luego levantada por otros medios.

De esta manera, Piñeyro cuestionó la forma en que se difundió la noticia y sugirió que la interpretación pudo haber respondido a una búsqueda de impacto mediático.

Operaciones humanitarias y actividad real

Durante el último año, Piñeyro concentró su actividad en traslado de refugiados y asistencia en crisis internacionales, principalmente en África y zonas de conflicto. La inclusión en el objeto social de actividades como transporte de pasajeros o vuelos charter responde, según explicó, a formatos estándar del sector aeronáutico, sin implicar que la empresa vaya a operar vuelos comerciales.

En este contexto, el empresario remarcó que la estructura legal de Anchoíta Aviación le permite gestionar la logística, mantenimiento y permanencia de aeronaves dentro de un marco regulatorio adecuado.