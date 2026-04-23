Islandia busca al "peor fotógrafo del mundo" para hacer un viaje gratis de 10 días: cómo participar

La aerolínea Icelandair ha iniciado una búsqueda global para encontrar al “peor fotógrafo del mundo” , una persona cuya falta de habilidad sea tan evidente que sirva para demostrar una tesis audaz: Islandia es tan espectacular que incluso el peor fotógrafo del mundo puede capturar imágenes increíbles.

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El premio se trata de un viaje de 10 días a Islandia con todos los gastos pagados , que incluye vuelos, alojamiento y traslados. Pero lo más llamativo es la remuneración económica: el ganador recibirá 50.000 dólares a cambio de su participación y de los derechos del contenido generado durante la experiencia.

A diferencia de cualquier otro concurso de viajes, aquí el currículum artístico resta puntos. Los organizadores buscan específicamente a alguien sin formación profesional ni experiencia previa en fotografía, y que además no tenga el más mínimo interés en aprender técnicas de exposición o encuadre.

De hecho, el equipo permitido se limita a dispositivos básicos, como un celular o una cámara compacta .

Más allá de la nula destreza técnica, el candidato ideal debe ser una persona extrovertida , amante de los viajes, que disfrute conociendo gente y que se sienta cómoda apareciendo frente a la cámara.

Icelandair

Entre los requisitos formales, se exige tener más de 21 años, pasaporte en vigor y disponibilidad para viajar no solo a Islandia, sino también al Reino Unido y a Estados Unidos.

El afortunado tendrá la oportunidad de retratar parajes que parecen sacados de otro planeta: desde cascadas masivas y géiseres hasta glaciares inmensos y volcanes activos.

El objetivo final es que estas fotografías formen parte de una campaña de marketing global de la aerolínea, apareciendo en publicaciones y exposiciones internacionales para probar que la belleza natural del país no necesita filtros ni expertos.

Fotógrafo en Islandia

Cómo participar

Los interesados en postularse como el "peor fotógrafo del mundo" deben completar un cuestionario de seis preguntas en la web oficial de la aerolínea.

Aunque es optativo, se recomienda enviar un video de presentación de máximo 60 segundos en el que se explique con humor por qué su falta de talento lo hace el candidato perfecto, aportando anécdotas de sus fracasos fotográficos previos.

El plazo para inscribirse en esta aventura por el Círculo Polar Ártico termina el 30 de abril de 2026. Es una ocasión inigualable para explorar un destino que suele costar miles de euros de forma totalmente gratuita y, de paso, ser recompensado por aquello que siempre consideró un defecto.