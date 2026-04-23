España: denuncian a una médica por inventar decenas de turnos para reducir su jornada de trabajo

Una pediatra del Centro de Salud Sonseca en Toledo, España, fue denunciada y apartada de su cargo tras confirmarse que falsificaba turnos médicos para llenar su agenda y trabajar lo menos posible .

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El fraude fue descubierto por una madre que, al acceder a la aplicación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), detectó múltiples consultas que ella nunca había solicitado para sus hijos.

Tras compartir su caso con otras familias, se confirmó que la situación afectaba a decenas de niños. Según los testimonios, mientras la agenda de la profesional figuraba completa, el pasillo de la consulta en el centro de salud permanecía vacío.

El SESCAM ha reconocido en un informe que se generaron turnos no solicitados para alterar artificialmente la carga asistencial , detectándose casos extremos donde un mismo niño tenía asignadas tres citas en una sola tarde con intervalos de solo nueve minutos .

Además, como si fuera poco, la pediatra llegaba a registrar pacientes de municipios cercanos que no estaban bajo su cargo y a redactar informes de visitas que nunca existieron.

El Centro de Salud de Sonseca es el referente para una zona básica de salud que atiende a unos 18.000 habitantes de localidades cercanas como Ajofrín, Chueca, Mazarambroz y Orgaz.

Ante la gravedad de los hechos y las cerca de 30 demandas presentadas, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, calificó la respuesta oficial como "contundente" e "inmediata", asegurando que la profesional ya no pasa consulta en dicho municipio.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha insistido en que se trata de un "caso aislado" y que se ha abierto una investigación que podría derivar en sanciones administrativas.

Sin embargo, el malestar entre los afectados persiste, ya que, aunque la pediatra fue apartada de Sonseca y reemplazada por otro profesional, las denuncias apuntan a que ha sido trasladada y continúa trabajando con normalidad en otro centro sanitario.